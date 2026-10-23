美國中期選舉｜民主黨若重奪回眾議院控制權　傑弗里斯或成美首名非裔眾議院議長

美國民主黨若在11月期中選舉中重新奪回聯邦眾議院多數席次，眾議院少數黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）預料將於明年1月成為美國史上首名非裔眾議院議長。《華盛頓郵報》（The Washington Post）10月22日指，民主黨只要在維持現有席次的基礎上淨增加3席，就有望重新取得眾院控制權，而近期民調也顯示，民主黨奪回多數席次的機會不低。
對傑弗里斯而言，當前真正的挑戰已不只是能否創下歷史紀錄，而是如何凝聚黨內日益多元、意識形態分歧擴大的各派勢力，帶領民主黨有效運作。
擅長說服爭取支持 習慣反覆思考
《華盛頓郵報》訪問約20名國會議員及熟悉傑弗里斯的人士後指出，傑弗里斯擅長透過討論與說服爭取支持，領導風格相對親民。不過，同僚也形容，他有時過於謹慎，習慣反覆思考後才採取行動。
傑弗里斯出生於紐約市布魯克林區，先後取得紐約州立大學賓漢頓分校學士學位、喬治城大學公共政策碩士學位，並畢業於紐約大學法學院。他2006年當選紐約州議員，2012年進軍聯邦眾議院，2018年出任民主黨眾議院黨團主席，2022年則成為美國史上首名非裔民主黨眾院領袖。
報導分析，若民主黨成功奪回眾議院控制權，傑弗里斯能否成為美國首名非裔眾議院議長，關鍵將在於他如何管理一個席次優勢可能十分有限的多數黨。在黨內派系複雜、議員立場分歧的情況下，他必須在協商凝聚共識與維持黨紀之間取得平衡，才能確保民主黨有效推動議程。
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