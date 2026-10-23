美國中期選舉｜民主黨若重奪回眾議院控制權　傑弗里斯或成美首名非裔眾議院議長

美國民主黨若在11月期中選舉中重新奪回聯邦眾議院多數席次，眾議院少數黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）預料將於明年1月成為美國史上首名非裔眾議院議長。《華盛頓郵報》（The Washington Post）10月22日指，民主黨只要在維持現有席次的基礎上淨增加3席，就有望重新取得眾院控制權，而近期民調也顯示，民主黨奪回多數席次的機會不低。

對傑弗里斯而言，當前真正的挑戰已不只是能否創下歷史紀錄，而是如何凝聚黨內日益多元、意識形態分歧擴大的各派勢力，帶領民主黨有效運作。