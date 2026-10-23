紐約中央公園馬車2028年6月起被禁營運 馬伕憂失業

美國紐約市議會通過法案，將逐步終止中央公園的馬車載客服務，預計自2028年6月1日起全面禁止馬車營運，結束這項延續超過150年的傳統，令《色慾都市》（Sex and the City）經典場面成為絕響。支持禁令者認為，此舉有助於保障馬匹福利與公共安全，但150名馬伕則擔憂生計受到衝擊，並質疑市政府尚未提出應有的補償措施。

紐約市議會及支持禁令的動物權益團體指出，中央公園近年行人、單車及其他交通工具日益增加，馬車與其他使用者共同行駛，可能增加意外風險。此外，動保人士長期質疑馬匹在城市環境中工作所面臨的高溫、交通及照護問題，主張應以更符合動物福利的方式取代傳統馬車。

不過，馬伕強烈反對法案。部分人表示，自己多年來以營運馬車為生，執照與工作具有價值，若禁令實施，將面對收入中斷及投資損失。代表馬車伕的運輸工人工會則批評，市府未提供明確的財務補償，並表示不排除透過法律途徑挑戰禁令。