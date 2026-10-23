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出版：2026-Oct-23 13:35
更新：2026-Oct-23 13:35

紐約中央公園馬車2028年6月起被禁營運 馬伕憂失業

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紐約中央公園馬車2028年6月起被禁載客 馬伕憂失業（資料圖片）

紐約中央公園馬車2028年6月起被禁載客 馬伕憂失業（資料圖片）

美國紐約市議會通過法案，將逐步終止中央公園的馬車載客服務，預計自2028年6月1日起全面禁止馬車營運，結束這項延續超過150年的傳統，令《色慾都市》（Sex and the City）經典場面成為絕響。支持禁令者認為，此舉有助於保障馬匹福利與公共安全，但150名馬伕則擔憂生計受到衝擊，並質疑市政府尚未提出應有的補償措施。

法案以死亡印度遊客命名

這項名為「Romanch法案」以今年6月在中央公園馬車事故中喪生的18歲印度籍遊客Romanch Mahajan命名。當時，一匹馬突然失控狂奔，導致馬車失控及反車，Romanch Mahajan被拋出車外頭部著地死亡，事件引發外界對馬車安全問題的關注。

印度18歲遊窩Romanch Mahajan在6月乘馬車時被拋出車外身亡，其家屬及聲援者在紐約中央公園遊行（AP） 印度18歲遊窩Romanch Mahajan在6月於紐約中央公園乘馬車時被拋出車外身亡（AP） 約150名馬伕擔憂會失去工作（AP） 美國紐約市議會通過法案，將逐步終止中央公園的馬車載客服務（AP） 紐約中央公園馬車傳統達150年（AP）

紐約市議會及支持禁令的動物權益團體指出，中央公園近年行人、單車及其他交通工具日益增加，馬車與其他使用者共同行駛，可能增加意外風險。此外，動保人士長期質疑馬匹在城市環境中工作所面臨的高溫、交通及照護問題，主張應以更符合動物福利的方式取代傳統馬車。

不過，馬伕強烈反對法案。部分人表示，自己多年來以營運馬車為生，執照與工作具有價值，若禁令實施，將面對收入中斷及投資損失。代表馬車伕的運輸工人工會則批評，市府未提供明確的財務補償，並表示不排除透過法律途徑挑戰禁令。

Sex and the City經典場面

為降低禁令對馬車伕衝擊，法案要求市政府制定轉職計劃，協助馬車伕及相關人員尋找新工作，提供職涯諮詢、就業及職業訓練等資源。市政府也須協助馬匹尋找合適的安置方式，並確保馬匹不會因產業退場而遭到屠宰。

150年傳統進入倒數

馬車載客服務自19世紀起便是紐約中央公園的代表性景觀之一，長年吸引各地遊客搭乘。如今，隨著禁令通過，這項延續逾150年的傳統將進入倒數階段。如何兼顧動物福利、公共安全與從業人員權益，成為紐約市接下來必須面對的課題。 

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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