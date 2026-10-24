美伊戰爭｜伊朗稱7船遇襲　美軍：95%船隻可通行霍峽

伊朗與美國之間的軍事緊張情勢再度升高。半島電視台（Al Jazeera）22日報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍聲稱，波斯灣及霍爾木茲海峽周邊共有7艘船隻遭到攻擊或觸及水雷受損，並警告美軍，若持續採取挑釁行動，伊朗的反制範圍可能擴大至美國在區域內的軍事基地。 根據伊朗方面說法，其中4艘船隻在波斯灣北部進行船對船石油轉運時，遭伊朗部隊鎖定並受到攻擊，隨後起火；另外3艘船則在霍爾木茲海峽以西海域觸及水雷，導致船隻受損或無法正常航行。

伊朗革命衛隊海軍表示，相關船隻涉及非法石油轉運活動，但目前尚無法獨立核實伊朗公布的攻擊細節，也未有完整資訊說明船隻所屬國籍及人員傷亡情況。 特朗普：推高國際油價 美國總統特朗普指控，伊朗刻意宣稱船隻遇襲及水雷威脅，目的是在美國中期選舉前推高國際油價。美國中央司令部發言人也否認伊朗有關水雷的說法，表示美軍已清除國際航道上的水雷，並稱霍爾木茲海峽仍維持開放，約95%的船隻仍可通行。 霍爾木茲海峽是全球重要能源運輸要道，戰事爆發前，全球約五分之一的石油供應經由此處運輸。美軍近期持續增加護送船隻通過海峽的行動，伊朗則聲稱掌握海峽控制權，並對未經其許可通行的船隻採取行動，使區域航運與能源供應面臨更大不確定性。

憂心美伊衝突升級 半島電視台分析，隨着船隻遇襲事件增加，外界憂心美伊衝突可能進一步升級。另一方面，美國國內也面臨油價上漲及戰爭支出帶來的政治壓力，民眾對持續投入資金擴大對伊朗軍事行動的態度，可能成為特朗普政府的重要考量。 目前，伊朗所稱的7艘船隻受損情況仍有待獨立查證，美伊雙方對海峽安全及軍事行動的說法也存在明顯分歧，後續是否引發新一輪軍事對抗，仍有待觀察。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章