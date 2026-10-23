南非反移民示威演變成暴力衝突　外籍男子被50人圍毆致死

南非反移民情緒持續升溫，東部沿海城市德班（Durban）在10月22日發生致命暴力事件。一名外籍男子在市中心示威遊行期間，遭約50人圍毆致死。警方表示，死者年約30至40多歲，目前仍在確認其國籍，並追查涉案人士身分。 美聯社（AP）報道，當地警方指出，事發時一群民眾正在德班市中心遊行，死者當時站在路旁，隨後遭示威人士靠近並攻擊。警方尚未確認命案是否直接與排外情緒有關，目前正設法辨識疑兇。 南非近幾個月反移民抗議活動不斷，部分示威演變成暴力衝突。尼日利亞、莫桑比克、馬拉維等地的公民疑在南非喪生，死因與排外有關；南非當局則對部分指控提出異議，認為某些死亡案件涉及一般刑事犯罪，不一定與反移民示威有關。

近月數以萬計人移民離開 在暴力威脅下，近幾個月已有數以萬計的移民離開南非，部分人表示擔心遭當地民眾攻擊，也有部分人士因缺乏合法居留文件遭到遣返。德班是南非第三大城市，也是近期反移民情緒升高的熱點之一。

本月約翰內斯堡索韋托（Soweto）及德班也曾爆發反移民抗議，期間有車輛遭縱火、商店遭洗劫。示威者反對政府受理外籍人士的庇護申請。衝突反映南非社會對移民、就業機會及公共服務資源的爭議持續擴大。 南非官方統計顯示，全國約有6,200萬人口，其中外籍人士約240萬人。不過，抗議人士認為，實際居留的外籍人口更多。南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）已譴責與移民議題相關的暴力行為，同時承認政府長期以來在邊境管制方面存在缺失。 隨著反移民示威持續，德班命案再度引發外界對南非排外暴力升級的憂慮。警方目前仍在調查犯案動機，是否涉及仇外攻擊，仍有待進一步釐清。