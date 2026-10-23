日本作家村上龍離世終年74歲 憑《接近無限透明的藍》獲芥川獎

日本知名作家村上龍於10月17日在家中逝世，終年74歲。出版商幻冬舍在今日10月23日透過官方網站公布死訊，表示村上龍已辭世，葬禮以家族葬形式舉行，並向外界表達深切哀悼。 村上龍1952年出生於日本長崎縣，1976年仍在大學就讀期間，便以《接近無限透明的藍》（限りなく透明に近いブルー）一舉獲得第19屆群像新人文學獎及第75屆芥川龍之介獎，迅速躍升日本文壇。該作品累計單行本及文庫本銷量約350萬冊，成為其最具代表性的作品之一。 作品風格鮮明 反映現實

此後，村上龍持續創作，著有《寄物櫃裏的嬰孩》、《愛與幻想的法西斯》及《五分後的世界》等作品。他的作品經常反映社會現實，描繪年輕世代的處境、慾望與社會矛盾，以鮮明風格在日本文壇佔有重要地位。