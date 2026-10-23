日本知名作家村上龍於10月17日在家中逝世，終年74歲。出版商幻冬舍在今日10月23日透過官方網站公布死訊，表示村上龍已辭世，葬禮以家族葬形式舉行，並向外界表達深切哀悼。
村上龍1952年出生於日本長崎縣，1976年仍在大學就讀期間，便以《接近無限透明的藍》（限りなく透明に近いブルー）一舉獲得第19屆群像新人文學獎及第75屆芥川龍之介獎，迅速躍升日本文壇。該作品累計單行本及文庫本銷量約350萬冊，成為其最具代表性的作品之一。
作品風格鮮明 反映現實
此後，村上龍持續創作，著有《寄物櫃裏的嬰孩》、《愛與幻想的法西斯》及《五分後的世界》等作品。他的作品經常反映社會現實，描繪年輕世代的處境、慾望與社會矛盾，以鮮明風格在日本文壇佔有重要地位。
除了文學創作，村上龍也長期活躍於電視節目。他曾擔任東京電視台經濟節目《坎布里亞宮殿》的主要主持人，與小池榮子拍檔約20年，透過訪問企業經營者，探討日本經濟與社會變遷，直到2026年春季卸下主持工作。
幻冬舍與村上龍事務所聯合發布聲明指出，村上龍自《接近無限透明的藍》問世以來，始終持續推出面向年輕世代、具有衝擊力的作品。對於他的離世，相關人士深感悲痛，並祈願他安息長眠。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章