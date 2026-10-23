蒙古草原大火逾一周燒毀八成自然保護區　日本電訊商KDDI致歉

蒙古東部自然保護區本月發生大規模草原火災 ，火勢延燒超過一周，導致努姆魯格自然保護區（Numrug Nature Reserve）約8成面積遭焚毀。日本電訊商KDDI 今日（10月23日）公開致歉，承認火災與旗下子公司莫比康（Mobicom）車隊活動有關，表示對蒙古自然環境遭受重大破壞深感沉痛，並向蒙古人民及相關人士致歉。

KDDI表示，火災發生當天，旗下蒙古電訊公司Mobicom有3名主管到訪保護區，其中包括日本籍高層。KDDI承認，火災與集團公司的活動有關，並強調此次事件對蒙古自然環境造成重大影響，公司對此高度重視，向蒙古人民、客戶及相關人士致上深切歉意。

子公司車輛涉嫌引起火災

Mobicom此前說明，火災是由車輛起火引發。蒙古當地媒體報導，車輛行駛期間，車底纏繞大量乾草，可能因高溫而起火。不過，確切起火原因仍有待當局調查。

對於進入保護區的目的，Mobicom表示，此行是為了進行4G網路通訊測試，並稱已事先取得當局准許，當天也有地方官員及邊境警備人員同行。另一方面，部分蒙古媒體報道，行程可能另涉及釣捕瀕危魚類的計劃，相關說法尚待進一步查證。

這場火災不僅造成大面積草原燒毀，也引發外界對野生動物棲地及生態系統遭破壞的憂慮。由於火勢一度逼近中國內蒙古自治區邊境，內地方面據報派出約3400名消防及救援人員部署邊境地區，防止火勢進一步蔓延。