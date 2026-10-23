蒙古草原大火逾一周燒毀八成自然保護區　日本電訊商KDDI致歉

蒙古東部自然保護區本月發生大規模草原火災，火勢延燒超過一周，導致努姆魯格自然保護區（Numrug Nature Reserve）約8成面積遭焚毀。日本電訊商KDDI 今日（10月23日）公開致歉，承認火災與旗下子公司莫比康（Mobicom）車隊活動有關，表示對蒙古自然環境遭受重大破壞深感沉痛，並向蒙古人民及相關人士致歉。
大火於10月16日完全撲滅
根據蒙古國營媒體等報道，火災於10月8日在東部多爾諾德省（Dornod）的努姆魯格自然保護區發生，直到10月16日才完全撲滅。蒙古環境與氣候變遷部初步統計，火場面積約53萬公頃，其中約47萬公頃位於自然保護區內，佔保護區總面積約79.8%。
KDDI表示，火災發生當天，旗下蒙古電訊公司Mobicom有3名主管到訪保護區，其中包括日本籍高層。KDDI承認，火災與集團公司的活動有關，並強調此次事件對蒙古自然環境造成重大影響，公司對此高度重視，向蒙古人民、客戶及相關人士致上深切歉意。
子公司車輛涉嫌引起火災
Mobicom此前說明，火災是由車輛起火引發。蒙古當地媒體報導，車輛行駛期間，車底纏繞大量乾草，可能因高溫而起火。不過，確切起火原因仍有待當局調查。
對於進入保護區的目的，Mobicom表示，此行是為了進行4G網路通訊測試，並稱已事先取得當局准許，當天也有地方官員及邊境警備人員同行。另一方面，部分蒙古媒體報道，行程可能另涉及釣捕瀕危魚類的計劃，相關說法尚待進一步查證。
這場火災不僅造成大面積草原燒毀，也引發外界對野生動物棲地及生態系統遭破壞的憂慮。由於火勢一度逼近中國內蒙古自治區邊境，內地方面據報派出約3400名消防及救援人員部署邊境地區，防止火勢進一步蔓延。
蒙古當局已著手評估火災造成的生態損失，並調查事故責任。事件也引發外界對企業在自然保護區內活動的安全管理及環境責任的關注。
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