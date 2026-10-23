日本奈良出現4隻零碎幼鹿遺體　調查相信遭人殘殺

日本奈良縣政府，今日（23日）聯同東大寺及興福寺的代表召開記者會，公布在今年8月至10月間在兩寺的土地內發現4隻遺體有缺失的鹿隻屍體的調查。專家相信，有關遺體被野生動物獵殺及食用的可能性相當低，相信很可能是人為殺害。
奈良縣表示，在今年8月底至10月初，在興福寺及東大寺的土地內，先後發現4隻身體不完整的幼鹿屍體。奈良知事山下真表示：「由於專業機構的調查結論是『野生動物捕食的可能性不大』，我們考慮了人為傷害的可能性，並將相關資訊提供給了警方。」山下拒絕透露有關鹿隻屍體的殘缺情況，他指：「如果這是人為實行的暴力行為，那麼『殘害程度』就屬於『只有疑犯才知道的信息』。透露這些信息可能會妨礙對作案者的身份識別，因此我不予置評。」
鹿在奈良被視為神聖的動物，東大寺的負責人指：「毫無疑問，這是一場悲劇。無論原因是甚麼，我都覺得其中有些不自然之處，所以格外令我痛心。」據日本媒體報道，首宗發現個案在今年8月21日，在興福寺的北參道上，6日後在東大寺的大佛殿東邊出現第2頭，9月17日東大寺的西側又發現屍體，至本月1日，興福寺的西面又再發現另一宗。據報有關的鹿仍很年幼，出生不足一個月。日本警察以違反《文化財產保護法》及《廢物處理法》調查案件，而奈良縣也呼籲公眾目擊事件可以提供資訊。