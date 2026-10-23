日本奈良出現4隻零碎幼鹿遺體　調查相信遭人殘殺

日本奈良縣政府，今日（23日）聯同東大寺及興福寺的代表召開記者會，公布在今年8月至10月間在兩寺的土地內發現4隻遺體有缺失的鹿隻屍體的調查。專家相信，有關遺體被野生動物獵殺及食用的可能性相當低，相信很可能是人為殺害。

奈良縣表示，在今年8月底至10月初，在興福寺及東大寺的土地內，先後發現4隻身體不完整的幼鹿屍體。奈良知事山下真表示：「由於專業機構的調查結論是『野生動物捕食的可能性不大』，我們考慮了人為傷害的可能性，並將相關資訊提供給了警方。」山下拒絕透露有關鹿隻屍體的殘缺情況，他指：「如果這是人為實行的暴力行為，那麼『殘害程度』就屬於『只有疑犯才知道的信息』。透露這些信息可能會妨礙對作案者的身份識別，因此我不予置評。」