日本學童自殺數字續上升　14歲中學生失蹤9日未尋回

日本厚氐勞働省的最新數字公布，雖然日本全國去年的自殺者數字下跌，不過學生自殺的個案不跌反升，創有記錄新高。另外日本大阪發生中學生失蹤事件，一名14歲的中學生自本月14日起失蹤，但手機以及銀包等都仍留在家中。
據厚生勞働省的數字，去年日本全國自殺人數為19,188人，是自1978年有記錄以來最少，也是首次跌破2萬。在厚勞省今日（23日）的記者會上表示，自部門於2006年制定「自殺對策基本法」以來，在過去20年自殺人數在下跌。跌幅最大的是有家庭的男性及失業男性，他們指是因為經濟以及勞動市場環境的改善，因為生活及負債而自殺的動機減少。然而，學生的自殺數字卻在上升。去年自殺的學生有1,082人，當中小學至高中的學生就有538人，是有記錄最多。厚勞省指：「需要建立一套系統，將年輕人和其他難以被周圍人識別為有自殺傾向的人，與當地社區和諮詢服務機構聯繫起來，並繼續提供靈活的支持。」
另外，日本大阪市發生學童失蹤事件。14歲的中學生小泉漣，在上星期三（14日）離開住所後就已經失蹤。小泉的父親表示，在上周三上午8時左右，小泉向他表示要回學校而離開家中，至翌日父親以男童失蹤報警。警察其後透過閉路電視，發現在他離家後1小時左右，在天王寺的上本町路上單獨出現。然而警察發現，小泉的手機以及銀包都留在家中。警察仍在搜索小泉的下落。