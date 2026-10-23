日本學童自殺數字續上升　14歲中學生失蹤9日未尋回

日本厚氐勞働省的最新數字公布，雖然日本全國去年的自殺者數字下跌，不過學生自殺的個案不跌反升，創有記錄新高。另外日本大阪發生中學生失蹤事件，一名14歲的中學生自本月14日起失蹤，但手機以及銀包等都仍留在家中。

據厚生勞働省的數字，去年日本全國自殺人數為19,188人，是自1978年有記錄以來最少，也是首次跌破2萬。在厚勞省今日（23日）的記者會上表示，自部門於2006年制定「自殺對策基本法」以來，在過去20年自殺人數在下跌。跌幅最大的是有家庭的男性及失業男性，他們指是因為經濟以及勞動市場環境的改善，因為生活及負債而自殺的動機減少。然而，學生的自殺數字卻在上升。去年自殺的學生有1,082人，當中小學至高中的學生就有538人，是有記錄最多。厚勞省指：「需要建立一套系統，將年輕人和其他難以被周圍人識別為有自殺傾向的人，與當地社區和諮詢服務機構聯繫起來，並繼續提供靈活的支持。」