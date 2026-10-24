美伊戰爭｜特朗普揚言再炸伊朗　美國特使：可能周末空襲

美伊和談無望，美國總統特朗普在佛羅里達州一場造勢活動中表示，美國可能再次對伊朗發動名為「史詩怒火」（Epic Fury）的軍事行動，但沒有進一步說明具體時間與目標。另一方面，美國負責敘利亞事務特使巴拉克（Tom Barrack）則表示美軍可能在本周末攻擊伊朗。

國內面臨油價上漲壓力

《路透社》指出，特朗普23日在佛羅里達州邁爾斯堡（Fort Myers）期中選舉造勢集會上，談及伊朗戰事時表示：「我們可能會再來一次小規模的『史詩怒火行動』（Operation Epic Fury），或他們將會同意。如果他們聰明就會說『我們來談正事吧』。」但他並未交代是否已經做出決策，或新一輪行動可能針對哪些目標。