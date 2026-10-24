美伊戰爭｜特朗普揚言再炸伊朗　美國特使：可能周末空襲

美伊和談無望，美國總統特朗普在佛羅里達州一場造勢活動中表示，美國可能再次對伊朗發動名為「史詩怒火」（Epic Fury）的軍事行動，但沒有進一步說明具體時間與目標。另一方面，美國負責敘利亞事務特使巴拉克（Tom Barrack）則表示美軍可能在本周末攻擊伊朗。
國內面臨油價上漲壓力
《路透社》指出，特朗普23日在佛羅里達州邁爾斯堡（Fort Myers）期中選舉造勢集會上，談及伊朗戰事時表示：「我們可能會再來一次小規模的『史詩怒火行動』（Operation Epic Fury），或他們將會同意。如果他們聰明就會說『我們來談正事吧』。」但他並未交代是否已經做出決策，或新一輪行動可能針對哪些目標。
「史詩怒火」是美軍對伊朗戰爭所使用的行動名稱。特朗普同一天也表示，美國有能力迅速結束戰爭，但也提出另一種選擇，即是否讓衝突逐漸降溫，而不是立即全面收尾。隨着戰事接近第8個月，美國國內也面臨油價上漲壓力，11月期中選舉將至，對伊軍事行動的後續發展，可能同時牽動外交、能源及國內政治。
「總統不會空口威脅」
另一個值得關注的訊號，來自美國駐土耳其大使、負責敘利亞事務特使巴拉克。據以色列媒體《Israel National News》報道，他23日接受播客主持人納夫法爾（Mario Nawfal）訪問時，被問到美國是否可能在周末對伊朗發動攻擊，直言「絕對有可能」，儘管他並未證實是否已做出發動攻擊的決定，但強調應該認真看待特朗普的警告：「所以我可以肯定的是，總統不會空口威脅。他絕對不會。」
巴拉克表示，美伊談判涉及伊朗核計劃、鈾濃縮限制、制裁解除、伊朗資產解凍，以及霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的安全等議題。他也提到，卡塔爾、巴基斯坦及阿曼正協助斡旋，顯示外交管道尚未完全中斷。
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