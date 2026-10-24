法國巴黎市郊槍擊案1死5傷　馬克龍：種族主義恐怖襲擊

根據《美聯社》報道，槍擊案發生在距離巴黎約30公里的郊區，疑犯在約15分鐘內，於3處不同地點開槍，受害者包括一名非洲裔男子及多名傷者。法國內政部長努涅斯（Laurent Nuñez）表示，疑犯使用的疑似為軍用或自動武器，警方迅速介入，阻止事態進一步擴大。

法國巴黎西郊特拉普（Trappes）及鄰近拉維里耶（La Verrière）當地時間23日發生連環槍擊案，一名男子疑似駕車沿途開槍，造成1人死亡、至少5人受傷，其中包括一名12歲女童，總統馬克龍將該事件形容為「種族主義恐怖襲擊」。

警方公布，疑犯為1987年出生的39歲男子凱文（Kévin T.），目前尚未公開其完整姓名。警方在其車內查獲一把史登式衝鋒槍及催淚瓦斯罐；搜索疑犯住處時，還發現3個瓦斯鋼瓶與電線、定時器相連的裝置，是否涉及進一步攻擊計劃，仍待調查釐清。

不容許此類暴力行為

法國國家反恐檢察署已針對涉嫌與恐怖活動相關的謀殺，以及基於種族、族群、國籍或宗教因素犯案等方向展開調查。馬克龍表示，受害者疑似因膚色或他人認定的宗教身分遭到鎖定，強調法國不容許此類暴力行為。

不過，疑犯的確切犯案動機及是否具有特定極端主義背景，目前仍未獲確認。當局將進一步釐清案件是否涉及預謀性種族攻擊，以及疑犯住處的可疑裝置是否與槍擊案存在關聯。

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