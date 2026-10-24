UFO｜美國執法人員目擊三角異物　懸浮後幾秒內高速消失

美國五角大樓10月23日公布最新一批不明異常現象（UAP）相關文件，其中一份報告描述，今年夏天有聯邦執法人員在西部一處未公開的國家安全設施附近，目擊一架黑色三角形飛行物，不僅能垂直升空、懸停約20秒，隨後更以類似軍用戰鬥機的速度靜默飛離。 據《CBS News》報道，五角大樓這次公布28份PDF文件，是美國政府今年依據總統特朗普簽署的行政命令，推動公開UAP相關資料的第七批文件。其中最受關注的事件發生於今年6月。根據五角大樓全域異常現象解決辦公室（AARO）的調查備忘錄，以及目擊人員提交給聯邦調查局（FBI）的書面陳述，當時一名執法人員先發現異常物體，通知同事前往查看，隨後多人在日落後的天色中，看到一道山脊上方出現大型黑色三角形物體。

穩定懸停約20秒 目擊者形容，該物體外觀呈霧面黑色、不反光，外形類似三角翼無人機，估計翼展約9至15英尺（約2.7至4.6米），縱深約6至9英尺，厚度約1至2英尺。調查紀錄指出，該物體先以緩慢、受控的方式垂直上升約200至300英尺（約61至91.4米），過程中沒有傾斜、搖晃或擺動，周圍也「完全沒有聲響」。當物體升至一定高度後，突然停止移動，並在空中穩定懸停約20秒，接着以類似軍用戰鬥機的速度迅速飛離，目擊者幾秒內便失去其蹤影。

此外，目擊者透過紅外線瞄準設備觀察時，發現物體的熱訊號高於周遭環境，但整個機體熱分布相當一致，沒有看到明顯排氣。隔天，調查人員前往附近峽谷排水區域搜索，也未發現殘骸、地面刮痕或植被受損等跡象。 五角大樓表示，根據外觀特徵與飛行動態，UFO和美國西部其他已通報的異常現象有相似之處，因此值得進一步調查。不過，相關資料並未證實該物體的真實身份，也沒有證據顯示它與外星科技有關。

加州外島曾傳UFO事件 除了今年的三角形飛行物事件，最新解密文件也收錄加州聖卡塔利娜島（Santa Catalina Island）在1940至1950年代的多起目擊紀錄。 其中，1949年一封信件提到，有人在島上看見數個不明物體；1952年，三名童軍聲稱在露營期間看到銀色「飛碟」，物體移動速度似乎超越一般噴射機，之後快速爬升，並在視線中消失。1953年另有民眾通報，稱看見一個紫白色圓形物體停留空中，接着朝洛杉磯方向移動。 不過，這些舊紀錄的可信度與判讀結果並不一致。部分報告缺乏足夠資料供調查人員評估，另有紀錄認為，目擊現象可能與天文物體有關，未進一步調查。