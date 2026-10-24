早前被謠傳腦出血身亡　韓聯社：金正恩訪華抵遼寧丹東

據《韓聯社》引述南韓政府消息人士指出，北韓領導人金正恩於24日經由新鴨綠江大橋抵達遼寧省丹東，這是他時隔一年多再次訪問中國。由於深圳APEC在即、特朗普釋重啟對話訊息，加上近日瘋傳他「腦出血身亡」，讓此行格外受到矚目。

據悉，新鴨綠江大橋連接中國丹東與北韓新義州，全長3,026米，採雙向四車道設計。大橋早在2014年建成，但因北韓一側的連接道路及口岸設施尚未完善，通車計劃延宕多年，直到今年10月15日才正式開通。金正恩此次經由該橋進入中國，也讓這座連接中朝兩國的重要交通設施受到關注。