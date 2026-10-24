早前被謠傳腦出血身亡　韓聯社：金正恩訪華抵遼寧丹東

據《韓聯社》引述南韓政府消息人士指出，北韓領導人金正恩於24日經由新鴨綠江大橋抵達遼寧省丹東，這是他時隔一年多再次訪問中國。由於深圳APEC在即、特朗普釋重啟對話訊息，加上近日瘋傳他「腦出血身亡」，讓此行格外受到矚目。
據悉，新鴨綠江大橋連接中國丹東與北韓新義州，全長3,026米，採雙向四車道設計。大橋早在2014年建成，但因北韓一側的連接道路及口岸設施尚未完善，通車計劃延宕多年，直到今年10月15日才正式開通。金正恩此次經由該橋進入中國，也讓這座連接中朝兩國的重要交通設施受到關注。
APEC前夕動向受矚
金正恩此行的時間點格外敏感。深圳即將舉行APEC領導人非正式會議，區域外交與大國互動備受關注；另一方面，特朗普近期推動年內重啟兩國對話，朝鮮半島局勢是否出現新的外交變化，成為外界觀察焦點。
報道指出，國務院總理李強前往現場，與金正恩見面。目前仍有待更多資訊確認金正恩此行的具體行程，以及是否安排與中方高層會面。
具體行程未明
值得注意的是，金正恩近日才因網上流傳「腦溢血身亡」的消息，引發外界揣測。南韓國家情報院日前向國會表示，相關死訊傳聞並非事實；北韓官方媒體也於24日公布金正恩出席軍事活動的照片，直接反駁外界謠言。
北韓《勞動新聞》與《朝中社》報道，金正恩於22日至23日在平壤主持「朝鮮人民軍第三次連長大會」，並以「新時代強軍建設與連長們的任務」為題發表演說。他強調，強化軍隊戰鬥力的核心在於基層部隊，並表示在新的展望計畫期間，培育「世界最強的武裝力量」是必須優先實現的任務與目標。
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