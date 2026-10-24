金正恩訪華「快閃」丹東一日行 中方派王滬寧迎接

北韓領袖金正恩周六(24日)在中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧陪同下，訪問遼寧丹東，相隔一年多再次訪華。新華社報道，金正恩向抗美援朝紀念塔敬獻花籃，並參觀抗美援朝紀念館。下午王滬寧陪同金正恩參觀丹東的汽車工廠，考察生產車間，聽取情況介紹。金正恩離開丹東時，王滬寧到中朝新鴨綠江大橋送行。

王滬寧與金正恩會面時表示，金正恩在中國人民志願軍抗美援朝出國作戰76周年之際專程到訪，充分體現朝鮮黨和政府對中朝鮮血凝成友誼的珍視，具有重要意義。中方願同朝方一起堅定不移，貫徹落實兩黨兩國最高領導人重要共識，推動中朝關係進一步升華發展。以中朝新鴨綠江大橋開通為契機，拓展人員往來和經貿合作。

金正恩請王滬寧轉達對中共中央總書記、國家主席習近平的親切問候和良好祝願。金正恩說這次專程到訪，表達朝方對抗美援朝英雄們的由衷感謝和永恆敬意。他感謝中國長期以來對北韓社會主義事業的支持和幫助，願同中方一起傳承歷史友誼，拓展務實合作，為兩國人民帶來實實在在福祉。