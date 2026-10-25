特朗普左臉疑有瘀青 發文「生病的人只有一個夢想」引關注

美國總統特朗普（Donald Trump）近日公開亮相時，被拍攝到左邊臉部出現瘀青，再度引發外界度關注其健康。過去特朗普雙手就曾多次被拍到出現紅斑與瘀青，常以厚重膚色粉底掩蓋，但這次瘀青痕跡直接延伸至左側太陽穴，格外引人注目。
瘀傷在多張現場照片中清晰可見，包括他在白宮外接受媒體提問，以及隨後抵達佛羅里達州參加美國中期選舉造勢活動時。由於前一天的活動照片中該處無明顯瘀傷，引發網路熱烈討論。
白宮發言人澄清「身體狀況非常健康」
不少網友質疑這位史上就任年齡最大的美國總統是否遭遇跌倒等意外。對此，白宮發言人英格爾（Davis Ingle）則強硬反駁，重申特朗普精力充沛、工作極為勤奮，身體狀況非常健康。
事實上，特朗普過去常將手部瘀傷歸咎於長期服用阿士匹靈及頻繁與民眾握手所致，但如今連臉部都出現未解的瘀血痕跡，讓這項說法備受外界質疑。巧合的是，在被拍到新傷痕後不久，特朗普便在自創社交平台「Truth Social」發文寫道：「健康的人有一千個夢想，而生病的人只有一個夢想就是康復!（A healthy person has a thousand dreams. A sick person has only one ,to get better）」，這段貼文令外產生更多聯想。
近年來，特朗普除了多次被拍到手部瘀傷、頸部紅疹與腳踝持續水腫等症狀外，他在公開場合發言時的離題、甚至在正式會議與造勢場合中表現出倦意與沉睡狀態，也讓部分醫界人士與民意代表對他的生理與認知狀態表示憂慮。
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