特朗普左臉疑有瘀青 發文「生病的人只有一個夢想」引關注

美國總統特朗普（Donald Trump）近日公開亮相時，被拍攝到左邊臉部出現瘀青，再度引發外界度關注其健康。過去特朗普雙手就曾多次被拍到出現紅斑與瘀青，常以厚重膚色粉底掩蓋，但這次瘀青痕跡直接延伸至左側太陽穴，格外引人注目。

瘀傷在多張現場照片中清晰可見，包括他在白宮外接受媒體提問，以及隨後抵達佛羅里達州參加美國中期選舉造勢活動時。由於前一天的活動照片中該處無明顯瘀傷，引發網路熱烈討論。

白宮發言人澄清「身體狀況非常健康」