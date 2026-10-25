被稱為美國版「諾查丹瑪斯」（Nostradamus）的男子John Hogue預言，美國總統特朗普有五成機會對伊朗動用核武，而一場將持續27年的戰爭，可能在2028年隨著沙特阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼(Mohammed bin Salman)突然死亡而開啟。

沙特王儲成關鍵

John Hogue花了40年分析古代預言，並以法國預言家諾查丹瑪斯的作品作為推測依據。他表示，特朗普對伊朗動用核武的機率為50%，伊朗地下核設施可能成為衝突爆發點，特朗普可能使用鑽地核彈頭，有機會向鎬山（Pickaxe Mountain）發動攻擊；此舉將立即引發全球性的災難性報復。他並預測，美國海軍軍艦將在阿拉伯海遭到伊朗致命飛彈與北韓無人機攻擊。