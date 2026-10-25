被稱為美國版「諾查丹瑪斯」（Nostradamus）的男子John Hogue預言，美國總統特朗普有五成機會對伊朗動用核武，而一場將持續27年的戰爭，可能在2028年隨著沙特阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼(Mohammed bin Salman)突然死亡而開啟。
沙特王儲成關鍵
John Hogue花了40年分析古代預言，並以法國預言家諾查丹瑪斯的作品作為推測依據。他表示，特朗普對伊朗動用核武的機率為50%，伊朗地下核設施可能成為衝突爆發點，特朗普可能使用鑽地核彈頭，有機會向鎬山（Pickaxe Mountain）發動攻擊；此舉將立即引發全球性的災難性報復。他並預測，美國海軍軍艦將在阿拉伯海遭到伊朗致命飛彈與北韓無人機攻擊。
John Hogue預測，美國航母可能重創甚至沉沒，導致數千名水兵與海軍陸戰隊員面臨死亡。John Hogue解讀諾查丹瑪斯16世紀預言時，指出代號「Mabus」的神秘人物；在其預言中，Mabus代表第3名敵基督（Antichrist）。依諾查丹瑪斯的說法，第3位敵基督很快遭消滅，隨後的戰爭持續27年，造成血流成河，異教徒被殺死、俘虜或流放。「Mabus」究竟是何人？John Hogue認為，其名稱是沙特王儲沙爾曼（Muhammad bin Salman，MBS）的名字重組。他預言警告，沙爾曼有機會死於突如其來的暗殺、宮廷政變或飛機墜毀。
一旦沙爾曼身亡後，將引發「一場持續27年的戰爭，甚至可能演變為核戰，最終摧毀整個西亞的石油、氦氣和天然氣產業。」這場衝突將摧毀全球能源網路、石油管道及中東地區的天然氣產業，使地球陷入長達4分之1世紀的飢荒、乾渴與混亂。John Hogue也預言，北約與俄羅斯在歐洲的衝突加劇，歐洲國家可能直接介入烏克蘭局勢，引發俄羅斯對歐洲武器工廠發動毀滅性的極音速打擊，進而觸發戰術核反擊，使區域戰爭演變為第三次世界大戰。
預言美國衰落 全面經濟崩潰
John Hogue最後提出的預言是，美國作為全球超級大國的地位即將衰落。他認為，由美國主導、長達500年的西方霸權時代已開始走衰，並將於2028年全面瓦解。預言稱，美國將發生全面經濟崩潰，特徵包括汽油價格飆升、柴油嚴重短缺與嚴重通貨膨脹。政治動盪、持續攀升的國債及特朗普政策加劇分化，將使美國失去全球影響力。他更把2028年9月11日911恐怖攻擊周年紀念日稱為「帝國主義美國崩潰之日」。
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