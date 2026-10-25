中國女留學生遭肢解案｜案件開審 疑犯被揭一船踏兩船

控方指被告因擔心與女學生發展婚外情及不當關係曝光而失去教職，遂將25歲中國籍碩士生掐死，其後更「變裝」穿上死者衣服扮成女性企圖誤導警方，並在數日內將死者肢解，分屍丟棄於南韓多地。被告辯護律師申請保留答辯權，留待下次聆訊回應。這宗手段殘酷的校園命案於大邱地方法院第13刑事部審理。涉案被告鄭男此前在南韓一間大學任教康復治療及神經解剖學，而受害人、25歲中國蓋姓留學生曾修讀其課程。

中國籍大學講師鄭昌聖（ZHENG CHANG SHENG，前譯鄭昌聖）涉嫌涉嫌殺害25歲中國籍蓋姓女留學生，近日開庭審理時被控於南韓謀殺、損毀及遺棄屍體、藏匿屍體以及欺騙手段妨礙公務等多項罪名。控方於庭上指鄭男殺人時，同時與兩名女學生拍拖「一腳踏兩船」，並一直向二人隱瞞。

起訴書透露，檢方調查發現鄭男私生活有問題，早前已因涉嫌接近及騷擾多名女留學生，遭到校方警告。然而，被告未有收斂，今年3月在與一名留學生交往期間，同時與正在修讀碩士學位的蓋姓留學生發展成戀人關係，並一直向兩名女性隱瞞對方的存在。

案發於8月20日清晨約5時30分，鄭男與死者在慶州市河陽邑的公寓內激烈爭執。期間，死者表示計劃在即將舉行的畢業典禮上向校方揭發二人的關係。控方指出，鄭男因恐懼「師生戀」曝光會令其喪失大學教職，盛怒之下在寓所內將對方活活掐死。

據悉，警方曾對鄭男進行反社會人格障礙（PCL-R）評估，其心理測試評分未達當地規定的25分反社會人格門檻。鑑於案情嚴重，檢方及警方表示正考慮進一步對其進行精神鑑定。

聆訊中，鄭男的辯護律師表示，由於尚未閱覽資料及證據檔案，決定暫時保留對起訴書的答辯立場，並將在下一次庭審時正式提交答辯狀及進行證據辯論。