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出版：2026-Oct-25 11:29
更新：2026-Oct-25 11:29

法國示威｜TikTok IG恐斷網 傳總理要求法電訊商研究封鎖社交平台

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法國巴黎一群蒙面抗議者24日砸碎知名汽車奧迪經銷店的櫥窗。（圖／路透社）

法國巴黎一群蒙面抗議者24日砸碎知名汽車奧迪經銷店的櫥窗。（圖／路透社）

法國媒體《Blast》披露，法國總理勒科爾尼（Sébastien Lecornu）在10月22日要求多間法國電訊巨頭，預先準備緊急封鎖社群平台，以便在暴力事件再度發生時，迅速限制民眾使用相關服務。

法國媒體《Blast》取得一封信件，內容顯示勒科爾尼（Sébastien Lecornu）曾致函多間電訊商包括Orange、SFR、Free及Bouygues Telecom等，要求研究在短時間內社交平台封鎖措施。

根據信件，勒科爾尼努要求電訊商準備好，以便在發生動亂時，能夠迅速暫停大型社交平台，「我希望能夠在城市暴力事件再次發生時，暫時中止民眾使用這些工具。」

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信中要求保密

勒科爾尼努進一步說明，相關措施將透過DNS過濾技術，暫時封鎖Snapchat、TikTok及Instagram等應用程式，同時盡可能維持固定網路對這些應用程式的連線能力，並確保無論透過固定或行動網路，其他網站及網路服務仍可正常使用。

法國政府並非全面切斷網路，而是限制特定社交平台，並試圖將影響範圍控制。勒科爾尼在信中強調，「對於這項措施的準備工作，我希望各位能夠維持必要的保密性；目前這項要求仍處於探索階段。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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