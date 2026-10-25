肯雅興建中大廈突倒塌　救出二人五人仍被困（有片）

周五（10月23日）非洲國家肯雅（Kenya）首都奈洛比（Nairobi）一幢興建中的大廈突然倒塌，搜救隊在廢墟中救援，周六救出二人，目前仍有五人下落不明。
預料興建16至18層
現場曝光的影片顯示，這棟預計興建16至18層的大樓，周五下午突然倒塌。底層支柱率先斷裂，隨後整棟大樓如骨牌般垂直崩塌，現場化為廢墟，大樓倒塌時的沙塵波及周邊街道。當局稱已有11間店鋪在涉事大廈地面營業，事發時約有66至67名工人在地盤內及時逃走，無生命危險。
曾與被困人士聯絡
搜救隊動用大型機器與電鋸切開鋼筋，試圖為鑿出通往被困者的通道。內政部官員基Kipchumba Murkomen透露，周五曾成功與部分受困人士語音聯絡，目前正調動所有資源搜救。
這場悲劇再度引爆肯雅全國對於建築安全與監管標準的問題。奈洛比過去頻頻發生大樓倒塌意外，早已引發公共安全隱患。這次再次敲響當地建築界的警鐘，各界正強烈要求政府向發展商問責。
En Nairobi, Kenia, colapsó un edificio de 18 pisos que aún estaba en construcción en la 9na calle del barrio Eastleigh, dejando a varios trabajadores de la obra y peatones atrapados bajo los escombros. Equipos de rescate de la Cruz Roja de Kenia y fuerzas de seguridad llegaron al lugar, donde se reportan posibles víctimas y saqueos. La policía usó gas lacrimógeno para dispersar a la multitud y facilitar las labores, aunque aún no hay cifras oficiales de heridos o fallecidos.— Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) October 23, 2026