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國際
出版：2026-Oct-25 12:06
更新：2026-Oct-25 12:06

肯雅興建中大廈突倒塌　救出二人五人仍被困（有片）

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肯雅興建中大廈突倒塌　救出二人五人仍被困（有片）

肯雅興建中大廈突倒塌　救出二人五人仍被困（路透）

周五（10月23日）非洲國家肯雅（Kenya）首都奈洛比（Nairobi）一幢興建中的大廈突然倒塌，搜救隊在廢墟中救援，周六救出二人，目前仍有五人下落不明。

預料興建16至18層

現場曝光的影片顯示，這棟預計興建16至18層的大樓，周五下午突然倒塌。底層支柱率先斷裂，隨後整棟大樓如骨牌般垂直崩塌，現場化為廢墟，大樓倒塌時的沙塵波及周邊街道。當局稱已有11間店鋪在涉事大廈地面營業，事發時約有66至67名工人在地盤內及時逃走，無生命危險。

肯雅首都奈洛比一幢興建中的大樓倒塌（路透） 肯雅首都奈洛比一幢興建中的大樓倒塌（路透） 肯雅首都奈洛比一幢興建中的大樓倒塌（路透） 肯雅首都奈洛比一幢興建中的大樓倒塌（路透） 肯雅首都奈洛比一幢興建中的大樓倒塌（AP） 肯雅首都奈洛比一幢興建中的大樓倒塌（AP） 肯雅首都奈洛比一幢興建中的大樓倒塌（AP） 肯雅首都奈洛比一幢興建中的大樓倒塌（AP） 肯雅首都奈洛比一幢興建中的大樓倒塌（AP）

曾與被困人士聯絡

搜救隊動用大型機器與電鋸切開鋼筋，試圖為鑿出通往被困者的通道。內政部官員基Kipchumba Murkomen透露，周五曾成功與部分受困人士語音聯絡，目前正調動所有資源搜救。

這場悲劇再度引爆肯雅全國對於建築安全與監管標準的問題。奈洛比過去頻頻發生大樓倒塌意外，早已引發公共安全隱患。這次再次敲響當地建築界的警鐘，各界正強烈要求政府向發展商問責。

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