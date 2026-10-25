曾以《007》系列情報局長M一角深入民心的英國資深演員茱迪丹慈（Judi Dench），飽受老年黃斑病變（Age-related Macular Degeneration）困擾超過10年，如今視力持續退化，她坦言已無法登台演出、拍電影，甚至連閱讀都變得困難。
被老年黃斑病變困擾超過10年
茱迪丹慈近日接受《Today》節目專訪，談及眼疾對生活造成的影響時，透露自己目前已難以繼續從事過去熱愛的表演工作。她表示，無論是舞台劇或電影拍攝，如今都已無法勝任，閱讀也成為難以完成的事情。
老年黃斑病變不只影響她的工作，也令她日常生活出現問題。茱迪丹慈透露，視力惡化後，她甚至難以辨認他人的臉孔，有時會誤把陌生人當成認識的人，差點直接上前擁抱，直到後來才發現自己認錯對象。
儘管如此，茱迪丹慈仍努力適應生活上的改變，也持續出席公開場合。她特別提到，聽電台已成為生活中相當重要的一部分。至於外界關心她如何看待年紀增長，已91歲的她則淡然表示，自己不太會去想這個問題。
妙語回應下任占士邦人選
除了健康近況受到關注，茱迪丹慈也被問及《007》系列新任占士邦的人選。曾憑電影《寫我深情》（Shakespeare in Love）獲得奧斯卡最佳女配角獎的茱迪丹慈回答得相當玄妙，以簡短2字「沒有」回應，既表示對這個問題沒有意見，也讓人覺得目前在她眼中還沒有人適合接手占士邦一角。《007》系列新作將由《沙丘瀚戰》導演丹尼斯維爾諾夫（Denis Villeneuve）執導，熱門男主角人選有Callum Turner、Jack Lowden及佐斯奧康納(Josh O'Connor)等3名男星，相關消息尚未獲得官方證實。