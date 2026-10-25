曾以《007》系列情報局長M一角深入民心的英國資深演員茱迪丹慈（Judi Dench），飽受老年黃斑病變（Age-related Macular Degeneration）困擾超過10年，如今視力持續退化，她坦言已無法登台演出、拍電影，甚至連閱讀都變得困難。

被老年黃斑病變困擾超過10年

茱迪丹慈近日接受《Today》節目專訪，談及眼疾對生活造成的影響時，透露自己目前已難以繼續從事過去熱愛的表演工作。她表示，無論是舞台劇或電影拍攝，如今都已無法勝任，閱讀也成為難以完成的事情。

老年黃斑病變不只影響她的工作，也令她日常生活出現問題。茱迪丹慈透露，視力惡化後，她甚至難以辨認他人的臉孔，有時會誤把陌生人當成認識的人，差點直接上前擁抱，直到後來才發現自己認錯對象。