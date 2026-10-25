法國示威｜2027年總統大選 「預測市場」估計極右馬琳勒龐勝率升至65%

法國示威持續衝擊政局，極右翼政黨「國民聯盟」（National Rally，RN）領袖馬琳勒龐（Marine Le Pen）2027年總統大選的勝選機率飆升，外媒披露，根據Polymarket與Kalshi預測市場數據，其勝選機率高達65％與50％，遙遙領先其他對手。
馬琳勒龐以「被暴力與無能為力夾在中間」形容法國
馬琳勒龐（Marine Le Pen）10月18日在X發文，痛批法國城市與街道遭到破壞，「你們昨天看到了我們的城市、街道與國家，遭到重創、粗暴對待與洗劫。」她接著警告，「我們正經歷一場深刻的信任與權威危機，這對民主構成威脅。」她並形容，法國如今彷彿「被暴力與無能為力夾在中間」。
預測市場數據顯示，馬琳勒龐的勝選機率近期明顯攀升，勝選機率最高達65％，遙遙領先其他競爭者。相較之下，中間偏右派「新能量黨」（New Energy）成員、康城市長David Lisnard的勝選機率則大幅下滑。
Lisnard9月28日在相關平台的勝選機率曾達44.7％，如今在Polymarket與Kalshi分別降至約12％及15％。至於國民聯盟的權力布局也同步推進，馬琳勒龐的政治接班人巴爾代拉（Jordan Bardella）10月24日在奧爾良舉行的黨代表大會上，成功連任黨主席職務，進一步鞏固在黨內地位。
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