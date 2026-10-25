法國示威｜2027年總統大選 「預測市場」估計極右馬琳勒龐勝率升至65%

法國示威持續衝擊政局，極右翼政黨「國民聯盟」（National Rally，RN）領袖馬琳勒龐（Marine Le Pen）2027年總統大選的勝選機率飆升，外媒披露，根據Polymarket與Kalshi預測市場數據，其勝選機率高達65％與50％，遙遙領先其他對手。

馬琳勒龐以「被暴力與無能為力夾在中間」形容法國

馬琳勒龐（Marine Le Pen）10月18日在X發文，痛批法國城市與街道遭到破壞，「你們昨天看到了我們的城市、街道與國家，遭到重創、粗暴對待與洗劫。」她接著警告，「我們正經歷一場深刻的信任與權威危機，這對民主構成威脅。」她並形容，法國如今彷彿「被暴力與無能為力夾在中間」。