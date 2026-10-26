俄烏戰爭｜稱假招聘騙當俄軍炮灰　多明尼加男拍片求救

俄烏戰爭爆發至今逾4年，竟傳出以海外工作為名誘騙外國人上戰場，3名多明尼加男子近日拍片求救，聲稱原本以為赴俄羅斯是為了工作，沒想到竟被送往烏克蘭前線作戰，隨時可能喪命。
美國《紐約郵報》報道，其中一名男子在影片中強調：「我們被騙了！外界說我們是明知情況才來到這裏，這根本是謊言。我們是透過工作合約被帶來的，是來工作的。」三人並未公開姓名，也沒有說明抵達俄羅斯的時間、接受過哪些軍事訓練、如何遭到招募，以及實際獲得多少報酬。但他們聲稱，自己如今被迫身處戰場，盼望多明尼加總統阿比納德爾（Luis Abinader）出手營救。
100名士兵只有2人生還
影片中，一名男子描述前線的恐怖經歷，聲稱俄方將他們當成「奴隸」，在缺乏保障的情況下被派往戰場：「當那些人把我們送上前線時，無人機根本不會對任何人手下留情。只要其中一架撞上你，砰！你就會被炸得粉身碎骨，碎成一小塊一小塊。」
三名男子稱，平均每100名士兵執行任務，只有2人能夠生還。其中一人表示，來自秘魯、巴拿馬及印度的戰場人員，已有部分人獲得協助，返回自己的國家：「唯一沒有得到別人憐憫、沒有獲得幫助的，就是我們多明尼加人。」
30多明尼加人簽署合約
多明尼加外交部長比索諾（Víctor Ito Bisonó）表示，他22日與俄羅斯駐多明尼加大使謝列丁（Alexey Seredin）會面，並透露有30名多明尼加人簽署合約，加入俄羅斯方面的戰事。比索諾指出，已指示駐俄大使尋求法律協助，評估後續解決方案。
多明尼加東部城市拉羅馬納（La Romana）民意代表德佩雷斯（Carlos de Pérez）9月曾透露，當地至少有13名年輕男子透過社交媒體收到工作邀約，職缺包括廚師、焊工及機械技師，聲稱工作地點在俄羅斯，但可能都被送往前線作戰。
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