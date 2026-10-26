俄烏戰爭｜稱假招聘騙當俄軍炮灰　多明尼加男拍片求救

俄烏戰爭爆發至今逾4年，竟傳出以海外工作為名誘騙外國人上戰場，3名多明尼加男子近日拍片求救，聲稱原本以為赴俄羅斯是為了工作，沒想到竟被送往烏克蘭前線作戰，隨時可能喪命。

美國《紐約郵報》報道，其中一名男子在影片中強調：「我們被騙了！外界說我們是明知情況才來到這裏，這根本是謊言。我們是透過工作合約被帶來的，是來工作的。」三人並未公開姓名，也沒有說明抵達俄羅斯的時間、接受過哪些軍事訓練、如何遭到招募，以及實際獲得多少報酬。但他們聲稱，自己如今被迫身處戰場，盼望多明尼加總統阿比納德爾（Luis Abinader）出手營救。