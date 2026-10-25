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國際
出版：2026-Oct-25 18:03
更新：2026-Oct-25 18:03

法國示威｜逾40萬人上街 入夜再爆衝突千人被捕 巴黎博物館關閉戒備

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巴黎警方以水砲驅散示威者。(路透社)

巴黎警方以水砲驅散示威者。(路透社)

法國反政府示威在當地時間周六(24日)復燃，全國多地有大批民眾上街，抗議生活成本上升、教育資源不足及公共服務削減，工會稱有逾80萬人示威，當局則指約41萬。日間大部分遊行大致和平，但入夜後巴黎、馬賽、里昂等城市先後爆發警民衝突，警方施放催淚氣體及出動水炮車驅散示威者，全國約1,000人被捕。

今次是法國連續第二個周末出現大規模示威，法國內政部表示，當日全國約有41萬人參與近290場示威活動，其中巴黎約有11萬人上街。

巴黎東部一場遊行接近尾聲時，部分身穿黑衣及蒙面的示威者突然向警員投擲雜物及煙花彈，引發衝突。防暴警察其後施放催淚氣體，並在水炮車支援下展開清場行動。期間有人試圖突破警方防線，多名示威者被帶走。

馬賽最少兩間珠寶店遭搜掠

除了巴黎，馬賽、里昂、尼斯、斯特拉斯堡及圖盧茲等城市亦爆發衝突。部分示威者焚燒垃圾桶、設置路障及與防暴警察對峙。法國第二大城市馬賽再度出現搶掠事件，警方表示最少兩間珠寶店遭搜掠；當地傳媒亦報道，有超級市場遭人洗劫，珠寶店櫥窗被打碎。

內政部長努內茲表示，雖然整體暴力程度較上周有所下降，但幾乎每場示威都有人意圖滋事。他指部分高風險人士，包括極左激進分子，刻意偏離遊行路線並煽動暴力行為。不過他認為，大規模警力部署發揮作用，令日間大部分示威得以和平進行。為防止騷亂重演，當局今次在全國部署約7萬名警員及憲兵，較上周增加約1萬人，並加強截查可疑人士。

經歷上周末大規模破壞和搶掠後，多地商戶及公共機構都嚴陣以待。巴黎市中心多處商店以木板封閉櫥窗，部分店舖暫停營業；超過20個地鐵站關閉，羅浮宮等多間博物館及文化設施全日停開，香榭麗舍大道亦有軍人巡邏戒備。

法國巴黎及馬賽的示威︰

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多地文化場所臨時關閉

法國文化部較早前宣布，出於安全考慮，位於巴黎的羅浮宮、奧賽博物館、橘園美術館、大皇宮、畢加索博物館等文化場所24日關閉。另據巴黎旅遊局的名單，24日關閉的場所還包括小皇宮、雨果故居和聖禮拜堂等。除巴黎外，馬賽的歐洲與地中海文明博物館、里昂的匯流博物館等城市的多家博物館亦於當日關閉。演出場所同樣受到波及，巴黎國家歌劇院指當天受示威活動影響，旗下加尼耶歌劇院和巴士底歌劇院均關閉。

法國激進左翼政黨「不屈法國」領袖梅朗雄當日亦參與巴黎集會。他認為示威者已展現克制，並預料只要總統馬克龍仍然在任，大規模示威仍會持續。巴黎市長伊達爾戈則表示，已有跡象顯示下周可能再次出現大型示威，市政府正準備長期應對，但相關保安及維持秩序工作預料將耗費數以千萬歐元計。據法媒報道，部分工會和學生組織將下一次全國性抗議日期定在11月5日；而參與24日示威的部分示威者指，會在本月31日再度示威。

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