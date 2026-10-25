法國示威｜逾40萬人上街 入夜再爆衝突千人被捕 巴黎博物館關閉戒備

法國反政府示威在當地時間周六(24日)復燃，全國多地有大批民眾上街，抗議生活成本上升、教育資源不足及公共服務削減，工會稱有逾80萬人示威，當局則指約41萬。日間大部分遊行大致和平，但入夜後巴黎、馬賽、里昂等城市先後爆發警民衝突，警方施放催淚氣體及出動水炮車驅散示威者，全國約1,000人被捕。

今次是法國連續第二個周末出現大規模示威，法國內政部表示，當日全國約有41萬人參與近290場示威活動，其中巴黎約有11萬人上街。

巴黎東部一場遊行接近尾聲時，部分身穿黑衣及蒙面的示威者突然向警員投擲雜物及煙花彈，引發衝突。防暴警察其後施放催淚氣體，並在水炮車支援下展開清場行動。期間有人試圖突破警方防線，多名示威者被帶走。