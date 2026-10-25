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國際
出版：2026-Oct-25 18:54
更新：2026-Oct-25 18:54

法國示威｜西班牙25萬人上街30宗縱火 意大利阿爾巴尼亞再爆示威

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西班牙馬德里大批民眾示威。(美聯社)

西班牙馬德里大批民眾示威。(美聯社)

法國連續兩個周末爆發大規模示威及騷亂之際，抗議浪潮亦蔓延至西班牙、意大利及阿爾巴尼亞等歐洲國家。西班牙巴塞羅那出現搶掠及縱火事件，警方拘捕約100人；首都馬德里則有約25萬人上街，要求保障國家退休金制度。意大利多個城市再現警民衝突，而阿爾巴尼亞首都地拉那亦爆發新一輪反政府示威。

巴塞羅那搶掠縱火　約100人被捕

西班牙巴塞羅那有大批民眾響應網上號召上街示威，並聲援法國示威行動，其後演變成騷亂。示威者在市中心加泰羅尼亞廣場一帶闖入商店搶掠，部分店舖雖已落閘，仍有人試圖以鐵馬撬開鐵閘。為免遭到破壞，不少百貨公司及商店被迫關門，部分顧客更一度滯留店內。

加泰羅尼亞自治政府表示，示威期間最少發生30宗縱火事件，另有14間商店遭搶掠或破壞。警方拘捕約100人，部分報道則指被捕人數達128人，其中約四分之一甚至超過半數屬未成年人。市長科爾博尼強調，當局必定追究違法者責任，如涉案者未成年，其監護人亦須承擔法律後果。

與此同時，西班牙首都馬德里周六則有大型示威舉行，約25萬人手持橫額和標語在市中心遊行，要求保障國家退休金制度，反對私有化安排。

西班牙將於下月29日舉行大選，退休金制度及生活成本上升成為主要選舉議題。目前全國約有680萬人每月平均領取約1,500歐元退休金。右翼在野人民黨承諾，若勝出大選，將按通脹每年調升退休金；執政工人社會黨總理桑切斯則批評對方試圖削弱國家退休金制度。

西班牙巴塞隆拿有商店櫥窗被破壞。(路透社) 西班牙巴塞隆拿有商店櫥窗被破壞。(路透社) 防暴警察在羅馬鬥獸場外嚴陣以待。(美聯社) 示威者遊行至羅馬鬥獸場。(美聯社) 羅馬名店在示威舉行前做好防禦措施。(美聯社) AP26297447717132 右翼學生組織在羅馬示威。(美聯社) 示威者在米蘭遊行。(美聯社) 羅馬名店在示威舉行前做好防禦措施。(美聯社) 西班牙首都馬德里有約25萬人手持橫額和標語在市中心遊行，要求保障國家退休金制度。(美聯社) 示威舉行前，軍人駐守在米蘭大教堂。(美聯社)

羅馬 都靈再爆衝突 米蘭名店以木板圍封

意大利多個城市同樣出現反政府示威。首都羅馬有示威者與防暴警察發生推撞，警方施放催淚氣體及出動水炮驅散人群。期間有人試圖闖入羅馬鬥獸場，但被保安人員阻止。

在北部城市都靈，示威者亦與警方爆發衝突；佛羅倫斯、那不勒斯等地亦有人因不滿生活成本持續上升、低工資及反戰訴求而上街。羅馬、米蘭、都靈等8個城市均有示威活動。

曾於上周爆發騷亂的米蘭則大致保持平靜。當局動員約5,000名警員及執法人員維持秩序，並額外派遣500名士兵支援，同時出動無人機監察及保護重要設施。米蘭大教堂附近部署多輛裝甲車，多間名店則以木板圍封櫥窗防止遭破壞。

警方表示，全國8個城市的示威合共拘捕9人，另帶走超過370人協助調查，當中包括110名青少年。警方亦拘捕一名30歲男子，涉嫌與上周米蘭騷亂有關。意大利政府日前新增「暴力示威罪」，並提高相關刑罰，希望阻嚇未成年人參與暴力示威。

地拉那爆激烈衝突　總理警告違法者受罰

阿爾巴尼亞首都地拉那則再度爆發反政府示威。大批青年上街抗議貪腐問題，要求總理拉馬下台。示威者向警方投擲雜物、煙花彈及汽油彈，甚至有人縱火焚燒政府建築物；警方則發射催淚彈、橡膠子彈，並出動水炮車驅散示威者。

當地示威最初由高中生及大學生發起，要求降低學費、增加教育撥款及改革被指存在腐敗問題的教育制度，其後演變成更廣泛的反政府運動。拉馬表示，政府準備回應學生訴求並展開對話，但同時警告，任何參與暴力活動的人士都將面對法律制裁和懲罰。

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