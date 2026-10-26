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出版：2026-Oct-26 10:45
更新：2026-Oct-26 10:45

美伊戰爭｜美航母填裝「地堡剋星」　4800磅鑽地彈上艦

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美國喬治華盛頓號航空母艦。（圖／路透社）

美國喬治華盛頓號航空母艦。（圖／路透社）

美國《華爾街日報》披露，美軍「喬治華盛頓號」航空母艦在阿拉伯海作戰與補給期間，正大批裝載遠程攻擊導彈及「地堡剋星」鑽地炸彈，其中部分彈藥重達約4,800磅（約2.18公噸），恐為更大規模空襲準備。

遠程導彈上艦

《華爾街日報》記者近日登上喬治華盛頓號（USS George Washington），直擊航母在凌晨進行艦載機起降，天亮後則展開海上補給，大量彈藥與物資透過直升機及補給設備運上軍艦。

報道指出，美軍正在接收可從敵方射程外攻擊目標的遠程導彈，以及專門穿透堅硬地面目標的鑽地炸彈。其中一款武器為GBU-31(V)4型鑽地炸彈，重量約4,800磅，專門用於攻擊具有強化防護的目標。

霍爾木茲海峽。（圖／路透社） 霍爾木茲海峽 霍爾木茲海峽。（圖／路透） 圖為通過霍爾木茲海峽的船隻。（圖／路透） 伊朗透過控制霍爾木茲海峽抬高美國戰爭成本。(路透社) 伊朗透過控制霍爾木茲海峽抬高美國戰爭成本。(路透社) 伊朗國營傳媒報道，美軍對伊朗南部多地發動空襲，波及霍爾木茲甘省庫赫斯塔克一個婚禮現場，增至5死近70人受傷。(路透社) 伊朗國營傳媒報道，美軍對伊朗南部多地發動空襲，波及霍爾木茲甘省庫赫斯塔克一個婚禮現場，增至5死近70人受傷。(路透社) 伊朗國營傳媒報道，美軍對伊朗南部多地發動空襲，波及霍爾木茲甘省庫赫斯塔克一個婚禮現場，增至5死近70人受傷。(路透社) 伊朗國營傳媒報道，美軍對伊朗南部多地發動空襲，波及霍爾木茲甘省庫赫斯塔克一個婚禮現場，增至5死近70人受傷。(路透社)

稱中期選舉前不襲伊

負責航母武器管理的美國海軍中校賈西亞（Brian Garcia）表示：「這就是我們所說的鑽地炸彈。」他也透露，軍方正接收更多同型武器，以及其他預期未來任務可能需要的物資。

美國總統特朗普（Donald Trump）先前曾表示，不會在11月3日美國中期選舉前攻擊伊朗。然而，他24日在佛羅里達州邁爾斯堡（Fort Myers）參加造勢活動時，卻再度暗示可能採取軍事行動。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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