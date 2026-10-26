俄烏戰爭｜圍城停火歸功梅拉尼亞　特朗普：勁過專業人士

美媒披露，美國第一夫人梅拉尼亞不排除親自前往烏克蘭，斡旋俄烏在奧列什基停火，美國總統特朗普24日更大讚妻子表現出色，直言她「目前比專業人士做得更好」，甚至不排除進一步參與談判。

奧列什基市（Oleshky）現由俄軍控制，地雷、無人機襲擊及持續戰鬥阻礙糧食與藥品運入，居民亦難以安全離開。烏克蘭官員將當地情況稱為「人道封鎖」。俄方承認當地物資短缺，但指責烏方阻礙援助。

不排除親赴烏克蘭

綜合美媒報道，梅拉尼亞（Melania Trump）前往在佛羅里達州西棕櫚灘時，被問到是否會親自前往戰火中的烏克蘭，她回答：「我們拭目以待。」特朗普（Donald Trump）隨即在一旁補充：「有可能。」