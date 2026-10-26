俄烏戰爭｜圍城停火歸功梅拉尼亞　特朗普：勁過專業人士

美媒披露，美國第一夫人梅拉尼亞不排除親自前往烏克蘭，斡旋俄烏在奧列什基停火，美國總統特朗普24日更大讚妻子表現出色，直言她「目前比專業人士做得更好」，甚至不排除進一步參與談判。
奧列什基市（Oleshky）現由俄軍控制，地雷、無人機襲擊及持續戰鬥阻礙糧食與藥品運入，居民亦難以安全離開。烏克蘭官員將當地情況稱為「人道封鎖」。俄方承認當地物資短缺，但指責烏方阻礙援助。
不排除親赴烏克蘭
綜合美媒報道，梅拉尼亞（Melania Trump）前往在佛羅里達州西棕櫚灘時，被問到是否會親自前往戰火中的烏克蘭，她回答：「我們拭目以待。」特朗普（Donald Trump）隨即在一旁補充：「有可能。」
梅拉尼亞首度公開談及這項局部停火協議，透露自己曾分別與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）及烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）交談。她表示：「我們談過了，也簽署了協議。」
被指搶走教宗功勞
特朗普則稱讚妻子表現，甚至拿她與自己派出的談判代表威特科夫（Steve Witkoff）、女婿庫什納（Jared Kushner）比較：「她目前比專業人士做得更好。」他強調，這次停火攸關兒童、一般民眾及老年人的生命安全。
梅拉尼亞日前宣布，她已促成俄烏雙方就奧列什基達成局部停火安排，讓當地居民得以撤離，並讓人道援助物資進入。但外界發現，教宗良十四世（Pope Leo XIV）早在16日致電普京，並於三天後與澤連斯基通話，呼籲雙方停火。部分民主黨人士質疑，梅拉尼亞「搶走教宗促成停火的功勞」。
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