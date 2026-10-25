日16歲少女被警扣留18日患PTSD 暴瘦至44磅皮包骨亡 CNN報道再掀關注

日本兵庫縣一名16歲少女去年因涉嫌在母親經營的護理院舍內傷害院友，被警方拘留18天，期間一直被禁止與母親見面。少女獲釋後被診斷患上創傷後壓力症候群(PTSD)，其後持續拒絕進食，最終因厭食症導致嚴重營養不良，在獲釋5個月後離世，終年16歲，體重僅約20公斤(約44磅)。其母親早前入稟向日本政府及兵庫縣索償1.09億日圓，指控當局違法逮捕及拘留女兒。案件本周開審後，再因美國有線新聞網絡(CNN)專題報道受到關注。 涉制止院友咬人 遭拘留18日未被起訴

女事主流奈(Runa、譯音)與母親陽子(Yoko、化名)居於兵庫縣。陽子經營照顧特殊需要人士的護理院舍，流奈平日亦會協助工作。陽子表示，去年2月一名院友情緒失控企圖咬人，流奈上前制止時曾托住對方下巴。有目擊者向警方舉報，警方於6月17日以涉嫌傷害罪將她拘捕。流奈一直否認指控，但被警方拘留了18日，原因是於檢方以可能干擾證據為由申請限制接觸令，而在該段時間內，她一直無法與母親見面。 「求求你，我想見媽媽」 流奈在拘留期間，多次在筆記簿寫下：「求求你，我想見媽媽」、「我沒有做錯任何事，但我受到太大打擊，吃不下東西」，又寫道：「請把自由還給我……我想見媽媽。」

陽子其後透過律師得知女兒出現進食問題，但當局拒絕提供詳細紀錄。獲釋前一晚，流奈更曾暈倒送院。翌日接回女兒時，陽子大受打擊。她憶述：「她瘦得只剩皮包骨，連走十米路也十分吃力，最後要把她抬上車。」 患PTSD對成年人及醫護失去信任 獲釋後，流奈被診斷患上PTSD，並逐漸對成年人及醫護人員失去信任，拒絕接受治療及前往醫院。最終在獲釋5個月後離世，死因為進食障礙引致的嚴重營養不良。 案件本周首次開庭，多名法律界人士質疑，警方是否有必要將一名未成年人士拘留長達18天，並禁止她與母親接觸。日本《少年法》規定，未成年人只有在「無可避免」情況下方可拘留，但法律界人士指出相關定義並不清晰。事件亦再次引發外界對日本「人質司法」問題的關注，即容許疑犯在未起訴前被長時間羈押。兵庫縣警方表示，案件已進入司法程序，不評論個別案件細節。