日媒：日本政府計劃培養「軍民兩用」產業

日本《讀賣新聞》周日(25日)引述多名政府消息人士報道，日本政府配合修訂安全保障相關3文件，計劃在今年制定《防衛產業基礎戰略》以加強防衛產業，其中將納入扶植軍民兩用相關技術企業的內容。 報道指，《防衛產業基礎戰略》的政策包括培養人工智能(AI)等軍民兩用技術領域的產業，並明確記載將新成立政府機關，以整合方式支援防衛產業。日本政府希望藉此明確展現各部門將共同推動防衛產業轉型的立場，另外也希望透過防衛產業成長，以確保發生緊急事態時的生產能力，同時活化經濟，盼實現「防衛與經濟的良性循環」。

關於具體的措施，這份戰略計劃由日本防衛省與經濟產業省合作，培育具備軍民兩用技術的相關產業。除了AI，也將涵蓋航空、太空、半導體、生物科技及醫療等領域。日本政府計劃運用經產省在培育產業與協助中小企業累積的經驗與專業，把相關政策拓展至防衛領域。

此外，日本政府也希望把防衛領域的技術創新，轉用於民用領域，進而帶動經濟增長。 關於日本政府計劃新設的獨立行政機關，預計負責強化防衛產業的基礎，像是支援出口防衛裝備，盼推動新創企業增長。 日本政府計劃在明年的國會提交相關法案。新成立的政府機構將以「國有設施民間營運」(GOCO)模式推動發展，由日本政府持有國防裝備的生產設施，再委託民間企業負責營運。