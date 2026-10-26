西班牙意大利阿爾巴尼亞再爆示威 法國逾40萬人上街變衝突 逾1300人被捕

法國反政府示威在當地時間前日(24日)復燃，全國多地有大批民眾上街，抗議生活成本上升、教育資源不足及公共服務削減，工會稱有逾80萬人示威，當局則指約41萬。日間大部分遊行大致和平，但入夜後巴黎、馬賽及里昂等城市先後爆發警民衝突，警方施放催淚氣體及水炮驅散示威者，全國逾1,300人被捕、53名警員受傷，期間發生75宗縱火、24間店舖被搶掠。西班牙、意大利及阿爾巴尼亞亦再爆示威，其中西班牙有最少30宗縱火、約百人被捕；意大利羅馬及都靈亦爆衝突，羅馬鬥獸場一度被示威者衝入。

今次是法國連續第二個周末出現大規模示威，法國內政部表示，當日全國約有41萬人參與近290場示威活動。其中巴黎約有11萬人上街，巴黎東部一場遊行接近尾聲時，部分身穿黑衣及蒙面示威者突向警員投擲雜物及射煙花彈，防暴警察其後施放催淚氣體，並在水炮車支援下清場。

馬賽最少兩間珠寶店遭搜掠 法國馬賽、里昂、尼斯、斯特拉斯堡及圖盧茲等城市亦爆衝突，有示威者焚燒垃圾桶、設置路障及與防暴警察對峙。第二大城市馬賽有最少兩間珠寶店遭掠，另有超市遭洗劫。內政部長努內茲稱，儘管整體暴力程度較上周下降，但幾乎每場示威都有人意圖滋事，指部分人包括極左激進分子及「黃背心」運動成員，刻意偏離遊行路線並煽動暴力。他強調大規模警力部署發揮作用，令日間大部分示威和平進行。當局今次在全國部署約7萬名警員及憲兵，較上周增約1萬人。法媒指，最少兩名示威者分別手及眼部重傷。

文化場所停開 法大規模示威將持續 經歷本月17日的大規模破壞及搶掠後，法國多地商戶及公共機構均嚴陣以待。巴黎市中心多處商店以木板封閉櫥窗，部分店舖暫停營業，逾20個地鐵站關閉。羅浮宮、奧賽博物館等多個文化場所停開，香榭麗舍大道有軍人巡邏戒備。 法國激進左翼政黨「不屈法國」領袖梅朗雄當日亦參與巴黎集會。他聲言示威者表現克制，揚言總統馬克龍一日在任，大規模示威仍會持續。法媒指，部分工會和學生組織把下次全國抗議日期定於下月5日；而參與24日示威的部分示威者指會在本月31日再上街。

巴塞搶掠縱火約100人被捕 西班牙巴塞隆拿有大批民眾響應網上號召、並聲援法國示威上街，其後演成騷亂。示威者在市中心加泰羅尼亞廣場一帶闖入商店搶掠，部分店舖雖已落閘，仍有人試圖以鐵馬撬開鐵閘。不少百貨公司及商店被迫關門，部分顧客一度滯留店內。示威期間最少發生30宗縱火事件，另有14間商店遭搶掠或破壞，約100人被捕，其中約四分一未成年。首都馬德里周六亦爆示威，約2.5萬名民眾手持橫額和標語在市中心遊行，要求保障國家退休金制度。西班牙下月29日將舉行大選，退休金制度及生活成本上升是主要議題。葡萄牙首都里斯本亦有示威，要求解決住屋危機，並反對政府放寬租金限制及收緊欠租租客規管。

示威者闖羅馬鬥獸場 意大利羅馬、米蘭、都靈、佛羅倫斯及那不勒斯等8個城市，亦有人因不滿生活成本上升、低工資及反戰上街。首都羅馬有示威者與防暴警察推撞，警方施以催淚氣體及水炮；有人一度闖入羅馬鬥獸場，但被保安人員趕走。曾於前周爆發騷亂的米蘭大致平靜。當局動員約5,000名警員及執法人員維持秩序，並額外派遣500名士兵支援；米蘭大教堂附近部署多輛裝甲車，多間名店以木板圍封櫥窗。意警指在全國示威共拘捕9人、帶走逾370人助查，其中110人未成年。意國政府日前新增「暴力示威罪」，並提高相關刑罰，阻嚇未成年人參與暴力示威。阿爾巴尼亞首都地拉那亦再爆發反政府示威，大批青年要求總理拉馬下台，並向警方投擲雜物、煙花彈及汽油彈，亦有人縱火焚燒政府建築物。