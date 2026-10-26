俄烏戰爭｜美國協調兩國11月和談　料取址阿聯酋或瑞士

據中央社引述法新社報道，澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在接受烏克蘭電視台訪問時表示，基輔已準備好恢復對話。他說：「我們已經準備好對話。如果是領土問題，就必須在領導人層級討論。其他議題屬技術小組權限內。因此，所有相關問題都可以於11月進行討論。」

美國總統特朗普政府推動俄烏和平談判取得新進展。特朗普25日表示，美國、俄羅斯及烏克蘭三方會談「很快」就會舉行，並認為俄烏雙方都有意達成和平協議。烏克蘭總統澤連斯基同日證實，三方會談預計於11月舉行，強調涉及領土的問題必須由各國領導人直接討論。

領土問題須領導人討論

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）23日表示，三方會談計劃於11月在阿拉伯聯合酋長國舉行。另有美國官員透露，會談可能在兩周內於阿聯酋阿布扎比或瑞士舉行。

特朗普政府在推動談判方面動作頻繁。特朗普的特使威特科夫（Steve Witkoff）20日先在挪威奧斯陸與澤連斯基及歐洲領袖會晤，隔天再與俄羅斯總統普京會談。這些會談後，基輔和莫斯科都表示有意在華府協調下恢復直接談判。