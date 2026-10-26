巴西大選｜將屆81歲盧拉連任　弗拉維奧拒認落敗

巴西總統大選第二輪選舉周日(25日)結束，選舉法院公布，周二年滿81歲的左翼勞工黨候選人、現任總統盧拉（Lula da Silva）勝出，成功連任將展開史無前例的第四個總統任期。盧拉取得近6430萬票，得票率51.8%；另一名候選人、前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的兒子、右翼自由黨候選人弗拉維奧（Flavio Bolsonaro），取得約5980萬票，得票率為48.2%。 今次亦是巴西1988年重返民主以來，首次有總統候選人成功逆轉首輪投票的劣勢取勝。

史無前例第四個總統任期

盧拉在聖保羅的競選總部發表勝利宣言，形容勝選是「戰勝外國勢力對巴西選舉的干涉」，強調巴西「不是任何人的後院」，承諾會改變管治方式，讓人民可更大程度參與決策。 弗拉維奧拒絕承認落敗，指投票時間在接近完結前才臨時延長是不尋常和前所未有，等如改變遊戲規則，會提出法律挑戰，要求裁定選舉結果無效。

不過雙方陣營在投票日期間都有要求延長個別地區的投票時間，指暴雨、停電和公共交通停擺等特殊情況影響選民投票。最高法院在原定投票時間結束前3分鐘，臨時裁定延長投票時間。但最大城市里約熱內盧等地有票站在收到相關指示前已經關閉，部分人手已經離開及關閉投票設備，甚至已經開始點算選票。