委內瑞拉｜馬查多流亡近一年後返國　總統大選未有期

委內瑞拉反對派領袖、2025年諾貝爾和平獎得主馬查多（María Corina Machado）25日宣布，在海外流亡近一年後返回祖國委內瑞拉。她的回國正值美國介入委內瑞拉政局、當地民主轉型前景仍不明朗之際，外界關注她能否重新取得政治主導權。 根據CNN報道，馬查多25日在X發文表示：「我在這裏，與你們同在。」反對派人士隨後證實她已返國。她當天現身委內瑞拉西部拉臘州（Lara）的教堂，受到支持者熱烈歡迎，部分民眾高喊「自由」，並聚集在沿途道路迎接她。

部分民眾高喊「自由」 馬查多2025年12月秘密離開委內瑞拉，前往挪威領取諾貝爾和平獎。她此前因反對時任總統馬杜羅（Nicolás Maduro）政府而長期面臨政治壓力，並曾多次嘗試返國未果。她的支持者表示，馬查多返國後將與政治犯家屬、地震災民及民主運動人士會面，並持續推動舉行自由、公平的總統選舉。 美國今年1月出兵逮捕馬杜羅後，委內瑞拉由代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）領導。羅德里格斯原本被授權短期代理執政，但至今仍未宣布新的總統選舉日期。美國總統特朗普政府選擇與羅德里格斯合作，優先推動經濟穩定及制度改革，馬查多及其政治陣營則未被納入相關協商。

特朗普：不知馬查多返國 特朗普25日被問及馬查多返國一事時表示，他並不知情，但稱馬查多是「一位很好的人」，並表示希望她平安。特朗普政府先前曾公開質疑馬查多在國內的政治支持度，令雙方關係受到關注。 2024年委內瑞拉總統大選期間，馬查多遭政府禁止參選，改由反對派候選人岡薩雷斯（Edmundo González Urrutia）出馬。反對派公布的選舉紀錄顯示，岡薩雷斯的得票大幅領先馬杜洛，但官方選舉機構仍宣布馬杜羅勝選，引發選舉公正性爭議。 馬查多此次返國，象徵委內瑞拉反對派試圖重新爭取政治空間，但在新政府何時舉行選舉、民主制度能否恢復，以及美國將如何介入後續政治進程等問題尚未明朗的情況下，她能否將支持者的熱情轉化為實質政治影響力，仍有待觀察。