猴子突襲手機店 店主嚇到全身「定格」被索抱(有片)

印度奧迪沙邦（Odisha）近日有一段手機店天眼片段在社交平台瘋傳，一隻野生長尾葉猴突然走進店內爬上櫃台，當時男店主正玩手機，冷不防被「突襲」，惟猴子沒有作出攻擊或搶奪行為，只是伸出雙臂抱住店主，還把頭靠在他的胸前。

事件發生在10月22日下午5時許，網上流傳的30秒閉路電視片段可見，男店主當時坐在舖內低頭專心玩手機，其間一隻猴子突悄悄由門口行入來，爬上櫃台望向店主。站在店主後方的男子見到猴子靠近後受驚，隨即退開，期間拉動椅子提醒店主，而店主見到猴子亦嚇到全身「定格」不敢亂動繼續望向手機，沒有立即起身或將猴子趕走。及後猴子下秒跳上凳爬上店主身上，從後伸手抱住店主，將頭伏在對方胸口位置，如小孩向家長「索抱」一樣，而店主全程沒有反應，另一男子隨即離開店舖。

網民笑翻「人類動物溫馨互動時刻」 畫面曝光後，不少網民都紛紛笑翻，稱讚這是人類與野生動物之間難得一見的溫馨互動時刻。有人指「連猴子都有靈性，好有愛！」、「這根本是一場強迫的單戀擁抱！」，亦有人取笑「老闆動都不敢動！」。

A monkey surprised a shop owner in Odisha by hugging him while he was playing a game on his phone. The frightened owner froze in place as the video went viral on social media. https://t.co/CjX5pUiwq7 — The Siasat Daily (@TheSiasatDaily) October 24, 2026