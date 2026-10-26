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出版：2026-Oct-26 13:22
更新：2026-Oct-26 13:22

前日本首相福田康夫逝世終年90歲　致力改善中日關係

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日本前首相福田康夫逝世，終年90歲。(網上圖片)

日本前首相福田康夫逝世，終年90歲。這位前首相在政界退休後，仍致力推動改善中日關係，其子福田達夫在社交平台透露，在福田康夫離世前一天，仍與外界進行會議

日本公布，前首相的福田康夫在上周四（22日）辭世，終年90歲。1936年出生的福田康夫，其父親是另一位前首相的福田赳夫。在1976年擔任其父親的秘書，在1990年出選群馬縣的眾議院議員並首次當選，其後擔任過外務省政務次官。在森喜朗時期，出任內閣官房長官，為森喜朗的失言及洩露外交機密的事辯護。其後在小泉純一郎內閣繼續閣官房長官的工作，並且在外交方面的表現獲得讚揚。在內閣官房長官任職1,289日後，因為年金繳納問題，在2004年5月辭職。

在2007至2008年作為日本首相期間，福田康夫致力應對全球暖化的問題，同時也致力改善中日關係。據兒子的福田達夫表示，福田康夫在離世前一日，仍有與外界人士會面，並且一直奉獻了其事業。

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