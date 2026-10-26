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出版：2026-Oct-26 14:45
更新：2026-Oct-26 14:45

西班牙巴塞隆拿遊覽車墮下20米山坡　至少83人受傷

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西班牙巴塞隆拿遊覽車墮下廿米山坡　至少83人受傷

西班牙巴塞隆拿遊覽車墮下廿米山坡　至少83人受傷

西班牙巴塞隆拿附近25日發生嚴重遊覽車事故，一輛巴士行經狹窄蜿蜒的山區道路時，疑似偏離車道，墜落約20米深的邊坡，造成83人受傷，其中7人傷勢嚴重、18人傷勢較重、58人受到輕傷。當局出動大批救援人員及醫療直升機前往現場，事故原因仍在調查中。

美聯社（AP）報道，事故發生於加泰羅尼亞（Catalonia）地區、巴塞隆拿省的福加斯德蒙克盧斯（Fogars de Montclús），時間為25日下午。西班牙新聞社EFE指出，巴士行經狹窄且彎道眾多的道路時，突然偏離路面並墜下約20米高的邊坡。

山路狹窄且彎道眾多

加泰羅尼亞緊急醫療服務部門表示，事故共造成83人受傷，其中7人傷勢嚴重、18人傷勢較重，另有58人僅受輕傷。當局尚未公布傷者身份及詳細情況。

事故發生後，救援單位迅速展開大規模行動，共派出23輛救護車、2架醫療直升機，以及3組由消防員與醫療人員組成的聯合救援小組，另有3組心理支援團隊到場協助。消防單位也出動山區搜救專業人員，以應對事故現場地形陡峭、救援不易的情況。

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墜落地點不易接近

加泰羅尼亞衛生部長帕內（Olga Pané）表示，救援人員仍在事故周邊搜尋，以確認是否還有其他傷者。由於巴士墜落地點不易接近，當局持續進行搜索及傷患救援工作。

目前事故發生的確切原因尚未釐清，相關單位正展開調查，釐清巴士是否因道路狀況、車輛因素或其他原因偏離車道。當局也將進一步確認事故發生時的車上人數及所有乘客的狀況。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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