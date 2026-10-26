西班牙巴塞隆拿遊覽車墮下20米山坡　至少83人受傷

西班牙巴塞隆拿遊覽車墮下廿米山坡 至少83人受傷

西班牙巴塞隆拿附近25日發生嚴重遊覽車事故，一輛巴士行經狹窄蜿蜒的山區道路時，疑似偏離車道，墜落約20米深的邊坡，造成83人受傷，其中7人傷勢嚴重、18人傷勢較重、58人受到輕傷。當局出動大批救援人員及醫療直升機前往現場，事故原因仍在調查中。 美聯社（AP）報道，事故發生於加泰羅尼亞（Catalonia）地區、巴塞隆拿省的福加斯德蒙克盧斯（Fogars de Montclús），時間為25日下午。西班牙新聞社EFE指出，巴士行經狹窄且彎道眾多的道路時，突然偏離路面並墜下約20米高的邊坡。

山路狹窄且彎道眾多 加泰羅尼亞緊急醫療服務部門表示，事故共造成83人受傷，其中7人傷勢嚴重、18人傷勢較重，另有58人僅受輕傷。當局尚未公布傷者身份及詳細情況。 事故發生後，救援單位迅速展開大規模行動，共派出23輛救護車、2架醫療直升機，以及3組由消防員與醫療人員組成的聯合救援小組，另有3組心理支援團隊到場協助。消防單位也出動山區搜救專業人員，以應對事故現場地形陡峭、救援不易的情況。

墜落地點不易接近 加泰羅尼亞衛生部長帕內（Olga Pané）表示，救援人員仍在事故周邊搜尋，以確認是否還有其他傷者。由於巴士墜落地點不易接近，當局持續進行搜索及傷患救援工作。 目前事故發生的確切原因尚未釐清，相關單位正展開調查，釐清巴士是否因道路狀況、車輛因素或其他原因偏離車道。當局也將進一步確認事故發生時的車上人數及所有乘客的狀況。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

España: Bus se accidenta y deja más de 80 personas heridas El autobús cayó por un talud de 20 metros de profundidad en Barcelona https://t.co/oOExQGOOYD https://t.co/iYxK2kjksg — Soy 502 (@soy_502) October 26, 2026

#BREAKING : BUS PLUNGES DOWN HILLSIDE AFTER COLLISION NEAR BARCELONA A passenger bus plunged down a hillside after colliding with a car northeast of Barcelona, Spain, leaving at least 80 people injured, according to Spanish officials. Emergency services responded to the crash. Further details about the victims’ conditions and the circumstances leading to the collision have not yet been provided. — upuknews (@upuknews1) October 25, 2026