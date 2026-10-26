巴西大選｜左翼盧拉4度當選總統成巴西第一人 擋特朗普對拉美影響 面臨財困等多重挑戰

巴西總統盧拉在首輪落後情況下逆轉勝、成功連任，他將在第4個任期中，面臨國內政治分裂、國會阻力、公共財政疲弱，以及美國總統特朗普帶來威脅等多重挑戰。 《華盛頓郵報》分析指，左翼的盧拉守住拉丁美洲最大民主選舉國家巴西，免於捲入當前拉美右傾浪潮。近年阿根廷、玻利維亞、智利、哥倫比亞等相繼「右轉」，特朗普一直致力拉攏這些國家，想在拉美建立親美保守派陣線。在特朗普倡議下，拉丁美洲政治勢力逐漸右傾。 此外，盧拉還締造巴西首位在第一輪投票屈居第二、卻在第二輪決選翻盤勝出的紀錄，也是巴西首位四度當選的總統。他曾於2003至2011年間出任兩屆總統，並於2023年再度執政。

這場令人意外的勝選，是盧拉漫長且充滿傳奇色彩政治生涯的新篇章。盧拉是巴西政壇的代表性人物，他從貧困中崛起，一步步登上總統之位，後來名譽掃地並入獄，近4年前重返政壇從低谷翻身。民調機構表示，這次投票率高於預期，成為盧拉勝選的關鍵因素之一。 盧拉的競選策略結合務實與民粹，這也是他多年來的一貫風格，提出連串改革，目標是改善巴西勞工和貧困民眾的生活。 多數政治與經濟分析師認為，這個新任期會是盧拉從政近半世紀以來最艱難的一次。其中，盧拉所屬的左派陣營並未在國會掌握多數議席，而新選出的國會是巴西1980年代以來立場最保守的一屆。右翼勢力進一步壯大，鞏固了前總統博爾索納羅兒子所屬自由黨(Liberal Party)的最大黨地位，在眾議院513席中佔121席，參議院81席中佔28席。

為了推動政策議案，盧拉將高度依賴「中間派大聯盟」(Centrao)的支持。這個由中間偏右政黨組成的政治聯盟通常會支持執政者，以換取利益。然而，里約熱內盧聯邦大學政治學者Mayra Goulart指出，與這些政黨協商現在變得愈來愈困難。原因之一是，國會議員能決定聯邦預算中愈來愈大比例的資金用途，使他們「更加不受政府制約」。巴西FGV基金會國際關係教授Oliver Stuenkel直言：「盧拉可能從一開始就成為跛腳總統。」他預測，盧拉對最高法院法官提名的影響力將減弱，組建及維持政黨聯盟的難度也會增加，甚至可能面臨彈劾威脅。

經濟學家Mauro Rochlin則指，從經濟角度看，「巴西的三大問題就是財政問題、財政問題，以及財政問題」。數據顯示，政府支出超過收入，公共債務佔國內生產總值(GDP)的比重超過80%，央行為壓抑通脹，維持全球最高利率水平之一。對此，Rochlin認為，這種情況「可能很快演變成經濟危機」，財政調整勢在必行，但執行起來並不容易，因為這涉及「不受歡迎的措施」，且須面對「國會內部勢力非常強大的遊說團體」。 這項挑戰可能與盧拉的招牌福利政策產生衝突。這些政策曾助數百萬人擺脫貧困，盧拉在競選期間進一步擴大福利計劃規模，以爭取選民支持，因而遭到反對派抨擊。

此外，治安議題主導這次總統選戰，暴力犯罪是許多民眾最擔憂的問題之一。反對派指責盧拉對犯罪分子態度軟弱，因此他將面臨壓力，尤其是打擊在多個城市控制地盤的犯罪集團和民兵組織。 特朗普政府近年積極擴大在拉美的影響力，盧拉在競選期間承諾捍衛巴西主權。特朗普去年為支持政治盟友、前總統博爾索納羅，而對盧拉政府施加連串制裁和關稅措施，今年又對部分產品加徵25%關稅。 盧拉必須在維持獨立自主的同時，妥善處理與華府的關係。與此同時，拉美的右翼領袖紛紛向特朗普靠攏，形成一股被稱為「橙色浪潮」(Orange Wave)的政治趨勢。巴西FGV基金會國際關係教授Oliver Stuenkel指出，意識形態雖「在象徵性的互動中存在意義」，但在實際運作層面卻「沒那麼重要」。他以巴西與阿根廷的關係舉例說，儘管阿根廷總統米萊伊(Javier Milei)曾出言辱罵盧拉，但「基本上，兩國實質關係沒有太大改變」。