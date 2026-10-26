北韓邊境罕見部署自走炮 兩韓緊張升溫

路透社本月26日從南韓金浦(Gimpo)愛妓峰瞭望台拍攝到北韓疑在邊境部署122厘米口徑自走榴彈炮。(路透社)

南北韓緊張關係升溫。北韓除了向聯合國安理會遞交信函，再次指責南韓在9月的地雷事件中造假，兩韓邊境附近也被拍到北韓罕見部署自走榴彈炮。

路透社在南韓邊境城市金浦(Gimpo)愛妓峰瞭望台拍攝的照片顯示，北韓在距離瞭望台僅約1.5公里的開豐郡(Kaepung)海岸邊境地區，部署疑似122厘米口徑的自走榴彈炮。這次不僅捕捉到北韓在此區罕見部署這項重型火炮，還有北韓士兵在附近升降紅旗及進行操練。

韓聯社報道，北韓122厘米自走榴彈炮是部署在前線的主要炮兵裝備之一，射程約15至24公里。這類火炮通常利用山體背面等地形隱蔽，以規避敵方偵察及攻擊，因此這次部署在連媒體長焦鏡頭都能拍到的距離，實屬罕見。