北韓邊境罕見部署自走炮 兩韓緊張升溫

南北韓緊張關係升溫。北韓除了向聯合國安理會遞交信函，再次指責南韓在9月的地雷事件中造假，兩韓邊境附近也被拍到北韓罕見部署自走榴彈炮。
路透社在南韓邊境城市金浦(Gimpo)愛妓峰瞭望台拍攝的照片顯示，北韓在距離瞭望台僅約1.5公里的開豐郡(Kaepung)海岸邊境地區，部署疑似122厘米口徑的自走榴彈炮。這次不僅捕捉到北韓在此區罕見部署這項重型火炮，還有北韓士兵在附近升降紅旗及進行操練。
韓聯社報道，北韓122厘米自走榴彈炮是部署在前線的主要炮兵裝備之一，射程約15至24公里。這類火炮通常利用山體背面等地形隱蔽，以規避敵方偵察及攻擊，因此這次部署在連媒體長焦鏡頭都能拍到的距離，實屬罕見。
首爾慶南大學教授Lim Eul-chul指出，北韓刻意展示自走炮，「是用實際行動而非空口宣示，表明他們打算以武力而非對話或協商來貫徹其邊境政策」，這同時也是在警告南韓須謹慎處理邊境摩擦，以防引發衝突。
另一方面，北韓官媒朝中社報道，北韓駐聯合國代表在周日(25日)寄出的信函中，指控南韓利用9月21日的非軍事區地雷爆炸事件，將北韓的邊境建設工程描述為軍事入侵。
北韓在信中警告，若主權遭到侵犯，可能採取自衛行動，並稱南韓將「對一切後果承擔全部責任」。北韓這封信，是回應南韓上周向安理會提交的文件。文件指出，9月21日在非軍事區發生的爆炸是北韓部隊埋下地雷所致，違反韓戰停戰協定。
對此，南韓統一部發言人周一(26日)表示，北韓向安理會發信似乎只是重申既有立場，並試圖為其所謂的邊界標定工程辯護。但統一部未對北韓部署自走榴彈炮一事另作評論，僅說南韓已提議與北韓展開對話，以緩和邊境緊張。
北韓在致安理會的信函中，再次指控南韓軍方向北韓人員開火，說此舉違反聯合國憲章。南韓則表示，每當北韓士兵越過軍事分界線，南韓軍方都會以廣播警告並發射警告彈，要求他們退回分界線另一邊。