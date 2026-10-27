加州迪士尼入口附近露宿者死亡 樂園正常運作

警方隨後以黃色封鎖線圍起現場，並設置遮蔽物，避免路過民眾看到遺體。由於部分人行道暫時封閉，行人及前往樂園的遊客必須繞道通行。

當地警方與消防救援人員當日下午約1時40分接獲通報，前往迪士尼度假區南側、卡特拉大道（Katella Avenue）附近處理。救護人員抵達後確認男子已經死亡，遺體位於迪士尼度假區大型入口招牌附近。

初步估計不涉及他殺

警方表示，死者是一名65歲男子，並指出目前沒有跡象顯示案件涉及他殺，初步認為可能是自然死亡，確切死因仍有待法醫辦公室進一步確認。

事件發生後，網路流傳的現場影片顯示，警方及相關人員在入口招牌下方進行調查，法醫人員也到場處理遺體。另有報道指出，現場附近發現一個啤酒罐，但目前沒有證據顯示該物品與男子死亡有關。

警方尚未說明男子死亡的經過，也未確認死亡地點究竟位於迪士尼度假區範圍內，還是緊鄰園區的行人道。