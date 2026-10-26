美伊戰爭｜CNN：美軍準備好大規模攻擊伊朗 特朗普可能中期選舉後下令

CNN引述兩名美國官員報道，美軍駐中東部隊已做好準備，一旦總統特朗普下令，可在接獲命令後96小時內對伊朗發動新一輪軍事行動，甚至展開大規模攻擊。官員估計，軍事行動最有可能在11月中期選舉後展開。 消息人士指，美軍已在中東地區部署足夠兵力來發動攻擊。美軍可能擴大新一輪行動的規模，不限於透過攻擊雷達、發射器及其他可迅速重建的伊朗設施來採取有限度的「割草戰略」，或維持現狀。 美國官員告訴CNN：「這將是一場大規模行動。」其他知悉內部軍事計劃的現任及前任美國官員也抱持相同看法，部分人認為，特朗普何時下達攻擊命令只是時間問題。他們估計，攻擊可能於年底前展開，最有可能是在美國中期選舉後。

伊朗軍方現在更熟悉美軍戰術，因此美軍要有效摧毀所有攻擊目標將更加困難。但美軍中央司令部(CENTCOM)及五角大廈高層已著手規劃範圍廣泛的目標清單，包括伊朗能源基建、軍事據點及核設施。 官員指出，特朗普仍未決定中期選舉後的行動，但似乎傾向下令採取重大軍事行動，但特朗普過去也曾在啟動前叫停。 另兩名消息人士表示，美國最近的情報評估顯示，伊朗與也門胡塞武裝非常認真看待美以發動新攻勢的可能性。若美以恢復攻擊，德黑蘭與胡塞武裝很可能會立即報復，鎖定中東地區的美國人員及設施，甚至波及區外。

知情者指，美國情報官員認為，伊朗與胡塞武裝目前不太可能先發制人，主動對美以升級攻勢；但如果伊朗先遭美以襲擊，便會立即反擊。

消息指，伊朗與胡塞武裝構成的區域威脅，是美國未來數日預計持續悄悄從中東各地大使館撤離人員的原因之一。儘管目前只有美國駐沙特阿拉伯大使館接獲非必要人員撤離命令，但其他大使館預計會陸續收到指示。此外，原定在下一次輪調派赴中東的非必要美軍人員，已被通知不會派到當地，凸顯區域緊張升溫。 儘管通過霍爾木茲海峽的油輪數量增加，油價仍居高不下，部分原因是伊朗可能發動攻擊。美國官員承認，海峽周邊的現狀長期而言「難以維持」，這也是促使特朗普可能轉向採取軍事行動的原因之一。

另一方面，美以消息人士透露，以色列總理內塔尼亞胡極力主張在選前對伊朗展開新攻勢，但美方要求延後，待美方準備好進行聯合行動。 以方消息指，特朗普之所以拒絕現在行動，原因之一是以色列國防軍總參謀長札米爾(Eyal Zamir)告訴美軍參謀長聯席會議主席凱恩(Dan Caine)，這可能不利以色列大選並導致選舉延期。 所有消息人士均指出，以色列似乎暫時擱置攻擊計劃，但持續準備與美國的聯合行動，時機很可能是在中期選舉後。