日本青年挑戰警察新玩意「少林寺」　14歲少年破壞派出所被捕

日本最近流行一種網絡挑戰，就是打電話或者在警察前高呼「少林寺」後逃走。在大阪府至今錄得約250宗事件，而其中一名14歲的中學生，因為破壞一個派出所的門而被拘捕。

被捕的14歲男生在大阪府內一間中學就讀三年級，男生在今年9月下旬的夜晚，用腳踢破東大阪市的布施車站前派出所的玻璃門被拘捕。男生在事發後幾分鐘返回派出所承認事件。警察表示，男生供稱是因為看到社交平台上的「少林寺」惡搞影片，覺得戲弄警察很有趣，因此而犯案。在日本各地，近期所謂的「少林寺」惡搞事件頻生，當中包括有闖入派出所大叫「少林寺」，或致電緊急電話後大叫「少林寺」。網上有大量相關的影片。