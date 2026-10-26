日本青年挑戰警察新玩意「少林寺」　14歲少年破壞派出所被捕

日本最近流行一種網絡挑戰，就是打電話或者在警察前高呼「少林寺」後逃走。在大阪府至今錄得約250宗事件，而其中一名14歲的中學生，因為破壞一個派出所的門而被拘捕。
被捕的14歲男生在大阪府內一間中學就讀三年級，男生在今年9月下旬的夜晚，用腳踢破東大阪市的布施車站前派出所的玻璃門被拘捕。男生在事發後幾分鐘返回派出所承認事件。警察表示，男生供稱是因為看到社交平台上的「少林寺」惡搞影片，覺得戲弄警察很有趣，因此而犯案。在日本各地，近期所謂的「少林寺」惡搞事件頻生，當中包括有闖入派出所大叫「少林寺」，或致電緊急電話後大叫「少林寺」。網上有大量相關的影片。
110番に「ショウリンジじゃー」 いたずら電話が約200件。 大阪府警によると、9月25日から10月21日までに約200件のいたずら電話があった。 交番に押しかける行為なども9月中旬ごろから頻発し、7～16歳の男女43人が検挙・補導された。 110番は警察官をおちょくるための番号じゃない。 事件や事故で助けを求める人のための窓口を、ふざけ半分で使うなよ。 府警は学校にも児童・生徒への注意喚起を求めている。 親の教育がお粗末なんだろうな。— SAYLON🇯🇵 (@saylonmusk) October 24, 2026
至今43名青少年被拘捕
大阪府警察表示，自今年9月中開始，在大約1個月的時間就有約250宗相關的案件。警察相信有關犯案的青少年都是因為社交平台有關影片而跟隨犯案，網上不少影片都是在TikTok平台。當中有43名7至16歲的青少年涉及非法闖入建築物以及其他輕微犯罪被拘捕。在43名被捕青少年中，按年級劃分最多竟然是小學六年級生，有13人，而中學生二年級有10人，之後中一有9人。當中除了破壞派出所，還有走入派出所在電話高叫，以及推跌單車、撕毀派出所海報，更有人將炮仗投擲入派出所等。
警察表示，已鎖定一個叫「少林寺競賽」的帳號，目前未知有關名字的由來。但相信一系列的行為是要挑釁警方。同時也有影片拍到犯罪者逃走的樣子。警察表示會對有關行為作出嚴肅處理。