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出版：2026-Oct-27 11:52
更新：2026-Oct-27 11:52

泰國布吉島暴雨引發洪水泥石流　強降雨持續至周三（有片）

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泰國布吉島遭遇暴雨，造成多個地區出現洪水及泥石流。（美聯社）

泰國布吉島遭遇暴雨，造成多個地區出現洪水及泥石流。（美聯社）

泰國知名觀光勝地布吉島（Phuket）10月26日發生暴雨，造成多個地區發生突發性洪水及泥石流，住宅區與道路水浸，部分車輛被泥土與岩石掩埋，約100戶家庭受災。地方官員表示，目前尚未收到傷亡報告。

豪雨於10月25日晚間至26日凌晨持續降下，布吉島全境3個行政區均受到洪水影響，包括布吉市。部分低窪地區道路積水嚴重，當局提醒小型車輛暫時避開受災路段，以免發生危險。

當地部分地區也發生泥石流，泥土、石塊及其他雜物隨水流沖入道路與住宅區。當局已派員清理淤泥與障礙物，避免堵塞運河及排水系統。至10月26日上午，部分地區水位開始下降，但仍有低窪路段持續水浸，清理與復原工作仍在進行。

豪雨於10月25日晚間至26日凌晨持續降下，布吉島全境3個行政區均受到洪水影響，包括布吉市。（AP） 泰國知名觀光勝地布吉島（Phuket）發生暴雨，造成多個地區發生突發性洪水及泥石流 部分低窪地區道路積水嚴重，當局提醒小型車輛暫時避開受災路段，以免發生危險。

呼籲居民遊客避免前往低窪地區

泰國氣象部門警告，南部地區未來幾天仍可能持續出現暴雨，預計降雨至少延續至28日，增加突發性洪水與山區泥石流風險。當局呼籲居民及遊客密切留意天氣警報，避免前往低窪地區及容易發生泥石流的地帶。

泰國自9月中旬以來，多地陸續遭遇洪水侵襲，截至10月26日，官方統計至少已有83人死亡。首都曼谷9月底也因連日豪雨發生嚴重水浸，迫使數千人撤離，並對當地交通及日常生活造成重大影響。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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