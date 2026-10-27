泰國布吉島暴雨引發洪水泥石流　強降雨持續至周三（有片）

當地部分地區也發生泥石流，泥土、石塊及其他雜物隨水流沖入道路與住宅區。當局已派員清理淤泥與障礙物，避免堵塞運河及排水系統。至10月26日上午，部分地區水位開始下降，但仍有低窪路段持續水浸，清理與復原工作仍在進行。

泰國知名觀光勝地布吉島（Phuket）10月26日發生暴雨，造成多個地區發生突發性洪水及泥石流，住宅區與道路水浸，部分車輛被泥土與岩石掩埋，約100戶家庭受災。地方官員表示，目前尚未收到傷亡報告。

呼籲居民遊客避免前往低窪地區

泰國氣象部門警告，南部地區未來幾天仍可能持續出現暴雨，預計降雨至少延續至28日，增加突發性洪水與山區泥石流風險。當局呼籲居民及遊客密切留意天氣警報，避免前往低窪地區及容易發生泥石流的地帶。

泰國自9月中旬以來，多地陸續遭遇洪水侵襲，截至10月26日，官方統計至少已有83人死亡。首都曼谷9月底也因連日豪雨發生嚴重水浸，迫使數千人撤離，並對當地交通及日常生活造成重大影響。

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