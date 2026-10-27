泰國布吉島暴雨引發洪水泥石流　強降雨持續至周三（有片）

泰國知名觀光勝地布吉島（Phuket）10月26日發生暴雨，造成多個地區發生突發性洪水及泥石流，住宅區與道路水浸，部分車輛被泥土與岩石掩埋，約100戶家庭受災。地方官員表示，目前尚未收到傷亡報告。
豪雨於10月25日晚間至26日凌晨持續降下，布吉島全境3個行政區均受到洪水影響，包括布吉市。部分低窪地區道路積水嚴重，當局提醒小型車輛暫時避開受災路段，以免發生危險。
當地部分地區也發生泥石流，泥土、石塊及其他雜物隨水流沖入道路與住宅區。當局已派員清理淤泥與障礙物，避免堵塞運河及排水系統。至10月26日上午，部分地區水位開始下降，但仍有低窪路段持續水浸，清理與復原工作仍在進行。
呼籲居民遊客避免前往低窪地區
泰國氣象部門警告，南部地區未來幾天仍可能持續出現暴雨，預計降雨至少延續至28日，增加突發性洪水與山區泥石流風險。當局呼籲居民及遊客密切留意天氣警報，避免前往低窪地區及容易發生泥石流的地帶。
泰國自9月中旬以來，多地陸續遭遇洪水侵襲，截至10月26日，官方統計至少已有83人死亡。首都曼谷9月底也因連日豪雨發生嚴重水浸，迫使數千人撤離，並對當地交通及日常生活造成重大影響。
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📍 Phuket, Thailand THAILAND | PHUKET FLOODED Phuket has been brought to a standstill as heavy rains trigger widespread flash flooding. Streets are submerged, traffic halted, and water has surged into shops, restaurants and local businesses — with Patong among the hardest hit. https://t.co/fjuBd9F4HE— 🥷🏽 (@Whi_rlz) October 26, 2026
Thailand: Flash floods and mudslides hit Phuket after torrential overnight rain. Rainfall reached 142.8mm in 24 hours at one monitoring station. All three districts have been affected, with more heavy rain forecast. https://t.co/6j4WfO0RYM— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 26, 2026
26 Ekim 2026 Patong Phuket Tayland 🇹🇭 https://t.co/gJUbjLTF3k— Hermes (@hermesisos) October 26, 2026