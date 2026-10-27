盧拉逆轉勝 破天荒四任巴西總統 重視對華關係 中方祝賀勝選

巴西總統大選第二輪選舉周日結束，選舉法院公布，周二將81歲的左翼勞工黨候選人、現任總統盧拉勝出，擊敗在首輪投票中得票領先的前總統博索納羅之子、右翼自由黨候選人弗拉維奧，成功連任，將展開該國史無前例的第四個總統任期。弗拉維奧拒絕承認選舉結果。今次亦是巴西自1989年恢復總統直選以來，首次有總統候選人「逆轉勝」。盧拉在外交上重視對華關係，外交部稱中方對盧拉連任表示祝賀，願與巴方共同努力，持續推進中巴命運共同體建設。

盧拉得票率為51.79%，弗拉維奧則為48.21%。他周日晚在聖保羅發表勝利講話時稱，巴西「不是任何人的後院」，他對巴西人民支持、幫助他戰勝外國勢力對選舉的干涉表示感謝，並批評部分社交平台試圖干預巴西大選，呼籲加強監管科技公司。他承諾在新一屆任期內加強在社交平台上與民眾溝通，更加關注長者及婦女等群體的訴求，同時繼續加強應對氣候變化；並承諾推進公共衛生體系改革，矢言「我保證，我們將改變這個國家的治理方式，讓人民更多地參與到我們的決策」。

盧拉1945年10月出生於巴西東北部一個貧苦的農民家庭，二十世紀七十年代初，盧拉成為工會領袖和反抗當時軍政府統治的先鋒。他於1980年參與創建巴西勞工黨；02年，盧拉作為勞工黨總統候選人在選舉中大獲全勝，成為當時巴西史上獲得選票最多的總統及首位工人出身的總統，至06年連任。執政期間，盧拉推行「家庭補助金」等民生計劃，令巴西貧困人口大幅減少。

2014年，巴西司法機關展開大規模反腐調查，盧拉捲入貪腐案入獄，至21年獲最高法院裁定所有判決無效。2022年，盧拉第三次參加總統選舉，擊敗時任總統博索納羅，成為巴西首位贏得第3個任期的總統，今年再成功連任創歷史。