河口湖台女命案｜死者丈夫涉為保險賠償買兇殺人 傳曾與疑犯拍拖

河口湖命案井姓死者

井姓台灣女子在日本河口湖命案有新進展，死者李姓丈夫因「教唆殺人」在台灣被捕，而且傳出他曾與楊姓疑兇手交往，殺人動機是領取井女的高額保險賠償。 現任丈夫為老闆 案情向謀財害命及保險賠償方向發展，根據《鏡週刊》報道，死者曾透過友人向傳媒求助，透露自己在今年5月透過Threads找到助理工作，月薪5萬元新台幣，任職的公司老闆正是年僅29歲的李男。兩人相識不久，李男便提出結婚要求，甚至開出替他生育子女就轉帳7位數字的條件。

井女還透露，李男聲稱自己曾替詐騙集團洗錢，擔心她洩漏資訊，要求她簽下4張本票。李男錄製影片，將這筆款項說成替井女償還賭債的費用，並表示若她洩漏個人資料，就會採取法律行動。面對鉅額本票與丈夫的說法，井女雖然感到不安，卻因李男同時是她的僱主，不敢反抗。

李男以保障子女為由替井女買保險，井女後來才發現，保單內容主要是意外保險，而且保費一次繳清，與原先期待的人壽保險或醫療保險不同。她對投保感到疑惑，卻沒有勇氣直接質問丈夫。 曾詢問是否願意「斷手斷腳呃保險」 井女回憶，保險生效後幾日，李男竟曾詢問她是否願意弄斷一隻手或一隻腳，藉此取得高額保險賠償，並聲稱有人做過類似的事並成功領取保險賠償。李男當時的態度不像說笑，讓井女感到害怕，也開始懷疑丈夫替她投保的真正目的。

恐懼並未隨著時間消失。9月21日，井女準備第三度前往日本獨自旅行，卻在高鐵台南站意外跌落軌道。鐵路警察查看閉路電視後，她被公共危險罪被移送法辦。井女當時向警方表示，自己準備搭機到日本旅行，行李都已經帶齊，不可能無故跳軌尋死，但她也向友人坦言，愈來愈擔心丈夫可能涉及詐騙保險賠償，有謀害她的念頭。

死者生前曾透露「怕自己活不到年底」 井女曾向友人提到，丈夫表示等她從日本回到台灣後，會安排車輛載她回台南。令她懷疑丈夫可能打算下手。她悲觀地表示，自己可能活不到年底，還拜託友人屆時協助租車。然而井女已命喪日本河口湖。 警方發現李男與楊姓女子往來密切，兩人疑似曾有交往關係，令案件增添另一層疑雲。據報道，李男於10月24日從日本回到台灣時，遭警方在機場拘捕，同行的井母對此感到錯愕。李男已被法院裁定羈押禁見，警方正進一步釐清案情。