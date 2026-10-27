死神來了｜巴西男赴友人葬禮後 坐亡父墓穴蓋板突塌陷墜亡

巴西一名男子前往墓園參加友人葬禮，隨後走到同一墓園內的父親墓地，並坐在墓穴水泥蓋板上時，蓋板突然塌陷，男子跌入父親的墓穴。救援人員接報到場時，發現男子已經當場死亡，隔天，他便被安葬在同一座墓園。(網上圖片)

巴西發生一宗離奇死亡意外。一名男子前往墓園參加友人葬禮，隨後走到同一墓園內的父親墓地，並坐在墓穴水泥蓋板上時，蓋板突然塌陷，男子跌入父親的墓穴。救援人員接報到場時，發現男子已經當場死亡，隔天，他便被安葬在同一座墓園。

隔天安葬同一座墓園

綜合巴西媒體報道，事發於10月21日，在巴西東南部聖埃斯皮里圖州利尼亞雷斯市（Linhares）的聖若澤市立公墓。死者為48歲男子馬薩羅（Adilson Marsaro）。

馬薩羅當日前往墓園，參加一名在交通意外中喪生的友人葬禮，墓園工作人員布拉文表示，馬薩羅抵達後先向在場人士致意，並將電單車和頭盔留在朋友的墓地，隨後走往父親的墓地。

當時，馬薩羅坐在父親墓穴的混凝土蓋板上，結構突然塌陷，令他跌入墓穴。附近人士聽到巨響後發現意外，立即召喚救援人員及消防員，但人員趕抵時，馬薩羅已經死亡。消防員其後將遺體移出墓穴。