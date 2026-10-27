死神來了｜巴西男赴友人葬禮後 坐亡父墓穴蓋板突塌陷墜亡

巴西發生一宗離奇死亡意外。一名男子前往墓園參加友人葬禮，隨後走到同一墓園內的父親墓地，並坐在墓穴水泥蓋板上時，蓋板突然塌陷，男子跌入父親的墓穴。救援人員接報到場時，發現男子已經當場死亡，隔天，他便被安葬在同一座墓園。
隔天安葬同一座墓園
綜合巴西媒體報道，事發於10月21日，在巴西東南部聖埃斯皮里圖州利尼亞雷斯市（Linhares）的聖若澤市立公墓。死者為48歲男子馬薩羅（Adilson Marsaro）。
馬薩羅當日前往墓園，參加一名在交通意外中喪生的友人葬禮，墓園工作人員布拉文表示，馬薩羅抵達後先向在場人士致意，並將電單車和頭盔留在朋友的墓地，隨後走往父親的墓地。
當時，馬薩羅坐在父親墓穴的混凝土蓋板上，結構突然塌陷，令他跌入墓穴。附近人士聽到巨響後發現意外，立即召喚救援人員及消防員，但人員趕抵時，馬薩羅已經死亡。消防員其後將遺體移出墓穴。
馬薩羅的表親表示，他深受親友喜愛，其離世令眾人震驚。據當地傳媒報道，他的喪禮於翌日（22日）在同一墓園舉行。
利尼亞雷斯市政府發聲明，對事件表示遺憾，並向死者家屬及朋友致以慰問。隨着11月2日諸靈節臨近，當局預料前往墓園的人數增加，呼籲訪客加倍留意安全。當地警方表示，正調查墓穴蓋板塌陷的情況及男子的確切死因。