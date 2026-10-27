澳洲政府稱AI威脅前所未見　網攻警告按年暴增80%

負責資訊安全的澳洲通訊局(ASD)周二(27日)警告，外國政府利用人工智能(AI)入侵電腦網絡及關鍵基建設施，凸顯AI正帶來「前所未有」的威脅，並稱澳洲當局過去1年間發布的網攻警告次數按年暴增80%。

澳洲通訊局在《網絡威脅》報告中指出，快速進步的AI模型若能妥善用於正途，將帶來龐大益處。然而，近幾個月也發現，AI正協助犯罪分子和國家級黑客，以「前所未有的規模」發動攻擊。

報告寫道：「過去1年，AI一直是網絡威脅的決定性力量，讓惡意行為者能更快找到漏洞，並以前所有見的規模、速度及複雜程度加以利用……最近幾周，AI助理的非預期行為以及模型測試過程，也衍生出新的威脅。」