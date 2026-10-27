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出版：2026-Oct-27 13:14
更新：2026-Oct-27 13:14

澳洲政府稱AI威脅前所未見　網攻警告按年暴增80%

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網絡攻擊

澳洲通訊局警告，外國政府利用人工智能(AI)入侵電腦網絡及關鍵基建設施，凸顯AI正帶來「前所未有」的威脅。(資料圖片)

負責資訊安全的澳洲通訊局(ASD)周二(27日)警告，外國政府利用人工智能(AI)入侵電腦網絡及關鍵基建設施，凸顯AI正帶來「前所未有」的威脅，並稱澳洲當局過去1年間發布的網攻警告次數按年暴增80%。

澳洲通訊局在《網絡威脅》報告中指出，快速進步的AI模型若能妥善用於正途，將帶來龐大益處。然而，近幾個月也發現，AI正協助犯罪分子和國家級黑客，以「前所未有的規模」發動攻擊。

報告寫道：「過去1年，AI一直是網絡威脅的決定性力量，讓惡意行為者能更快找到漏洞，並以前所有見的規模、速度及複雜程度加以利用……最近幾周，AI助理的非預期行為以及模型測試過程，也衍生出新的威脅。」

在接連發生多宗涉及OpenAI、Anthropic等頂尖AI開發商模型的網攻事件後，全球對先進AI工具威力的憂慮與日俱增。

報告顯示，網絡安全事件大幅增加。澳洲通訊局過去1年發布超過4,400次潛在惡意活動警告，比前一年暴增80%。報告指出：「受國家支持的網絡行為者持續鎖定澳洲機構，主要目的是取得敏感或非公開資訊……這類活動不僅限於政府網絡，還包括關鍵基建單位、民間企業和個人。」

澳洲通訊局 澳洲政府官員馬勒斯

報告提到，與中國、俄羅斯和北韓有關的黑客，近期曾鎖定澳洲或澳洲盟國展開攻擊。

國防部長馬勒斯(Richard Marles)強調，澳洲絕不能無視這場AI革命，「AI已經來臨，而且是真實存在的，大家必須面對……時間無法倒轉。惡意行為者正利用AI尋找系統漏洞。」他敦促民眾立即更新電腦，並「強化系統防護」。

連日來，各國政府和企業正急著搶修程式語言PHP的重大資訊安全漏洞，全球多數網站都使用這種語言運作，而這個漏洞正是由OpenAI旗下一款強大AI模型發現。

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