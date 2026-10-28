路透民調：特朗普支持率微升　民主黨仍領先達11個百分點

美國總統特朗普的民意支持率略有回升，但仍處於低檔。路透社（Reuters）與益普索（Ipsos）26日公布的最新民調顯示，特朗普支持率從前一周創下的歷史新低31%，回升1個百分點至32%。隨着11月3日中期選舉逼近，共和黨面臨保住國會參眾兩院多數席次的壓力，選民對生活成本與通脹的憂慮，成為影響選情的重要因素。
這項於全美進行的民調顯示，在登記選民中，若當天舉行國會選舉，47%受訪者表示會支持民主黨，36%支持共和黨，兩黨差距達11個百分點。若進一步將尚未決定投票對象、但表達政黨傾向的選民納入計算，民主黨支持度為50%，共和黨為41%，差距縮小至9個百分點。
經濟問題是重要焦點
在最有可能實際投票的選民中，民主黨同樣以53%領先共和黨的44%。不過，全國政黨支持度僅能反映整體民意，並不能直接預測各州及各選區的實際結果。
經濟問題是此次選舉的重要焦點。民調指出，高達73%的受訪者認為生活成本正朝錯誤方向發展。在經濟政策方面，37%的受訪者認為民主黨更有能力處理經濟問題，33%則選擇共和黨，民主黨取得4個百分點的優勢。
未必盡取參眾兩院
此外，民主黨選民展現較高的投票熱情。46%的民主黨支持者表示對中期選舉「非常熱情」，共和黨支持者持相同看法的比例則為30%，兩者相差16個百分點。
這項民調於10月下旬進行，透過網路訪問1,679名美國成年人，其中包括1,280名登記選民；整體成年受訪者的抽樣誤差約為正負2個百分點，登記選民則約為正負3個百分點。
儘管特朗普支持率小幅反彈，但民主黨在國會選舉的全國政黨支持度仍佔上風。分析人士普遍認為，民主黨有機會爭取眾議院控制權，但要在參議院取得多數席次，仍面臨更大挑戰。中期選舉結果將攸關國會權力分布，也可能影響特朗普政府未來兩年的施政空間。
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