路透民調：特朗普支持率微升　民主黨仍領先達11個百分點

美國總統特朗普的民意支持率略有回升，但仍處於低檔。路透社（Reuters）與益普索（Ipsos）26日公布的最新民調顯示，特朗普支持率從前一周創下的歷史新低31%，回升1個百分點至32%。隨着11月3日中期選舉逼近，共和黨面臨保住國會參眾兩院多數席次的壓力，選民對生活成本與通脹的憂慮，成為影響選情的重要因素。

這項於全美進行的民調顯示，在登記選民中，若當天舉行國會選舉，47%受訪者表示會支持民主黨，36%支持共和黨，兩黨差距達11個百分點。若進一步將尚未決定投票對象、但表達政黨傾向的選民納入計算，民主黨支持度為50%，共和黨為41%，差距縮小至9個百分點。