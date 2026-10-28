特朗普當眾讚Nicki Minaj「美臀」　隨後致歉冀未冒犯

特朗普公開評論Nicki Minaj的身材，稱讚她擁有「美臀」。（圖／路透）

美國總統特朗普25日前往密歇根州為共和黨候選人助選，饒舌天后Nicki Minaj也陪同出席。不過，特朗普在造勢活動上突然公開評論Nicki Minaj的臀部，稱自己曾看過她「非常漂亮的屁股」，還說「很難不注意到」，引發現場觀眾歡呼。特朗普隨後表示，希望Nicki Minaj沒有因此感到被冒犯，並強調「我們愛Nicki」，相關言論也成為這場政治活動的焦點。 根據印度媒體NDTV報道，特朗普當天在密歇根州休倫港（Port Huron）出席造勢活動，Nicki Minaj身穿金色Gucci服裝登台，帶領現場群眾高喊特朗普及共和黨候選人的名字。特朗普稱讚她看起來從未如此美麗，並表示她很聰明。

「那真的很難讓人忽略」 隨後，特朗普談到自己先前評論俄亥俄州共和黨籍參議員休斯特（Jon Husted）身材的話題，辯稱外界先前的報道忽略了對方曾是足球運動員的背景。他接着表示，自己以前沒有對男性做過這種事，但對女性則不一樣，隨後將話題轉向Nicki Minaj公開評論她的臀部。 「順帶一提，我以前見過一個屁股真是漂亮得不得了的人——Nicki Minaj。那真的很難讓人忽略。」特朗普接着請Nicki Minaj站起來，現場觀眾隨即歡呼。意識到自己偏離演講主題後，他表示要回到原本的話題，並向Nicki Minaj致歉，希望她沒有受到冒犯。

特朗普「頭號粉絲」 Nicki Minaj近來公開力挺特朗普，曾自稱是特朗普的「頭號粉絲」，並多次表達對其政策的支持。此次她搭乘空軍一號與特朗普一同前往密歇根州，途中還與白宮幕僚拍攝影片，模仿接受白宮新聞秘書職位面試，引起網友關注。 這場造勢活動原本是為11月中期選舉造勢，特朗普主要目的是替共和黨密歇根州參議員候選人羅傑斯（Mike Rogers）拉票。羅傑斯正與民主黨候選人艾爾賽義德（Abdul El-Sayed）競爭參議院席次。特朗普當天除了評論Nicki Minaj的外表，也對艾爾賽義德發表涉及其穆斯林信仰的激烈言論，使活動同時引發政治與言論爭議。