特朗普質疑盧拉勝出涉舞弊　巴西大選「看起來非常糟糕」

美國總統特朗普26日質疑巴西總統大選結果，聲稱選舉看起來像是「又一次遭到操弄的大選」，並批評投票及計票過程觀感極差，但未提出具體證據。巴西現任總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在25日舉行的總統決選中擊敗右翼候選人、參議員弗拉維奧（Flávio Bolsonaro），成功連任，然而敗選方質疑選舉程序，引發政治爭議。

稱計票方式令人質疑

特朗普26日在前往密西西比州參加造勢活動前接受媒體訪問時表示，選舉結果必須毫無爭議，但他認為這次巴西大選的情況「看起來非常糟糕」，尤其是計票方式令人質疑。他更直言，這看起來就像是「又一次遭到操弄的大選」。不過，特朗普並未提供證據證明選舉存在舞弊，也未明確表示將採取何種行動。