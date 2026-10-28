特朗普質疑盧拉勝出涉舞弊　巴西大選「看起來非常糟糕」

美國總統特朗普26日質疑巴西總統大選結果，聲稱選舉看起來像是「又一次遭到操弄的大選」，並批評投票及計票過程觀感極差，但未提出具體證據。巴西現任總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在25日舉行的總統決選中擊敗右翼候選人、參議員弗拉維奧（Flávio Bolsonaro），成功連任，然而敗選方質疑選舉程序，引發政治爭議。
稱計票方式令人質疑
特朗普26日在前往密西西比州參加造勢活動前接受媒體訪問時表示，選舉結果必須毫無爭議，但他認為這次巴西大選的情況「看起來非常糟糕」，尤其是計票方式令人質疑。他更直言，這看起來就像是「又一次遭到操弄的大選」。不過，特朗普並未提供證據證明選舉存在舞弊，也未明確表示將採取何種行動。
此次巴西大選中，盧拉以約6426萬票、得票率51.8%勝出，弗拉維奧則獲得約5983萬票、得票率48.2%，兩人相差約440萬票。弗拉維奧最初拒絕承認敗選，並表示將透過法律途徑挑戰選舉結果，要求宣布選舉無效。
法律挑戰面臨不小阻力
爭議焦點在於，巴西最高法院法官扎寧（Cristiano Zanin）因部分地區交通問題，決定延長投票時間。弗拉維奧陣營質疑，此舉影響選舉公平性；但值得注意的是，延長投票的要求來自雙方陣營，並非僅由盧拉一方提出。
巴西選舉當局已承認盧拉勝選，外界普遍認為，弗拉維奧若要推翻選舉結果，仍須提出足以影響勝選差距的舞弊證據，法律挑戰面臨不小阻力。
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