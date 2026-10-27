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出版：2026-Oct-27 14:05
更新：2026-Oct-27 14:05

民調「誰最適合擔任下任首相」高市早苗以27%支持率壓倒小泉進次郎

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高市早苗

高市早苗上周五在首相辦公室會見世界欖球總會主席Brett Robinson，獲贈欖球世界盃2027官方欖球。(資料圖片)

日本首相高市早苗執政滿1年，《每日新聞》本月24、25日進行「誰最適合擔任下一任首相」全國民調，結果顯示，高市早苗以27%居冠，防衛大臣小泉進次郎以12%居次，但回答「不知道」的受訪者高達38%，是所有人選中比例最高。

民調顯示，除了高市早苗及小泉進次郎，前總務大臣林芳正以10%排名第3，接著依次序為「其他人選」7%、外務大臣茂木敏充3%，以及自民黨政務調查會長小林鷹之2%。

民調顯示，高市早苗在自民黨支持者中具有明顯優勢，55%認為她最適合擔任下一任首相，大幅領先排名第2的小泉進次郎15%。林芳正獲得7%支持，小林鷹之3%、茂木敏充1%，另有16%回答不知道。

在「沒有支持特定政黨」的無黨派選民中，超過半數、多達53%表示「不知道」誰最適合擔任下一任首相。其餘依次序為高市早苗17%、小泉進次郎10%、林芳正9%、茂木敏充3%、小林鷹之1%。

問到「希望高市首相繼續執政到甚麼時候」，32%回答「希望盡可能長期執政」，比例最高；23%希望她盡早下台，17%認為應做到「2027年9月自民黨總裁任期屆滿」，7%認為應做到「2030年2月眾議院議員任期屆滿」，另有21%回答不知道。

高市早苗 高市早苗 高市早苗 高市早苗

在支持高市內閣的受訪者(佔整體45%)中，66%希望她「盡可能長期執政」，遠高於希望她「做到自民黨總裁任期屆滿」或「眾議院議員任期屆滿」，佔比均9%。

不支持高市內閣的受訪者(佔整體41%)中，55%希望她早日下台，26%認為應做到自民黨總裁任期屆滿，4%認為應做到眾議院議員任期屆滿，僅1%希望她盡可能長期執政。

民調顯示，高市早苗雖然在下任首相適當人選中排名第一，且獲得過半自民黨支持者擁護，但無黨派選民仍有多數尚未決定是否支持她。

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