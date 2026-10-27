民調「誰最適合擔任下任首相」高市早苗以27%支持率壓倒小泉進次郎

日本首相高市早苗執政滿1年，《每日新聞》本月24、25日進行「誰最適合擔任下一任首相」全國民調，結果顯示，高市早苗以27%居冠，防衛大臣小泉進次郎以12%居次，但回答「不知道」的受訪者高達38%，是所有人選中比例最高。

民調顯示，除了高市早苗及小泉進次郎，前總務大臣林芳正以10%排名第3，接著依次序為「其他人選」7%、外務大臣茂木敏充3%，以及自民黨政務調查會長小林鷹之2%。

民調顯示，高市早苗在自民黨支持者中具有明顯優勢，55%認為她最適合擔任下一任首相，大幅領先排名第2的小泉進次郎15%。林芳正獲得7%支持，小林鷹之3%、茂木敏充1%，另有16%回答不知道。