美國3歲足球神童遭奇葩父母拖累　引發糾紛被警察趕走

美國一個青少年足球的組織者，在上個周末一場的比賽要召喚警察，將一名3歲的天才球員尼華達（Nevada）與他的父母驅逐。組織指出父母沒有好好教訓孩子，讓他推撞其他孩子，但父母卻堅稱，是因為他孩子球技太好遭妒忌。

美國傳媒報道，在佛羅里達的一個足球組織，在上周末報警要求驅逐一個家庭。佛羅里達的警察在周一（26日）公開相關警員的隨身影片，有關的組織者「i9 Sports」向警察表示：「孩子是好，他很優秀，真的很好。他與其他孩子比，水平高很多。然而，他在推撞其他的孩子，所以我告訴他，不要推人，我們比賽不要推人，是不是？」在父母在社交平台發放的影片，沒有看到尼華達推人，而組織者不願提供影片。不過組織指，在他們將尼華達換下來時，他的父母與組織在爭執，組織指他們事前已表明會輪換，讓孩子都獲得機會，但尼華達父母反對，更稱組織是「無知」，因此導致組織報警，他們說：「我只想他們離開，立即。告訴我他們的名字，好讓我給他們退錢。」