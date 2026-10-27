伊波拉病毒｜醫護人員宣傳防疫 於剛果民主共和國被多人襲擊身亡

在疫情前線工作的醫護人員，。（路透示意圖，非涉事圖片）

非洲剛果民主共和國伊波拉疫情持續蔓延，東部地區傳出醫護人員被暴力襲擊。一名長期在當地醫院服務、協助宣傳防疫的資深護士，日前遭一群持砍刀及棍棒的年輕人攻擊，當場身亡，同行教師亦受傷。據了解，攻擊者懷疑兩人散播伊波拉病毒，甚至指控他們污染水源，引發暴力衝突。事件發生後，當地醫護人員因擔心遭到進一步攻擊，紛紛躲進醫院並尋求警方保護。

路透社在10月26日報道，事件發生於上周五，地點位於剛果民主共和國東部的喬波省（Tshopo）巴夫瓦森德鎮（Bafwasende）。死者長期任職於當地綜合醫院，深受居民熟悉，近期則投入伊波拉防疫宣導工作，協助當地人了解病毒及預防措施。